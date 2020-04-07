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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    Fabrikalar ‘Cep’te

    Dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk; akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile entegre olarak kullanılan ProManage Mobil uygulaması sayesinde işletmelerin verilerine gerçek zamanlı olarak cep telefonlarından ulaşabilmesini sağlıyor.

    Fabrikalar ‘Cep’te
    Dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk; akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile entegre olarak kullanılan ProManage Mobil uygulaması sayesinde işletmelerin verilerine gerçek zamanlı olarak cep telefonlarından ulaşabilmesini sağlıyor. İşletmeciler, üretim şefleri ve diğer izin verilen yetkililer; gerçek zamanlı olarak tesise ait makineleri izleyebiliyor, makinelerin üretim performansına ulaşabiliyor, parametreleri takip edebiliyor, makine göstergelerini ve raporları görebiliyor. Uygulamayla, makine ve makine grubu bazında kişiselleştirilmiş görsel ve yazılı tasarımlara ve özel durum raporlarına ulaşılabiliyor. Performansı düşük olan makineler, duruş sayısı, verimlilik raporları gibi birçok performans gösterge değeri de rapor çıktısı şeklinde görüntülenebiliyor.

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