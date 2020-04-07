Kamu görevlileri ile ilgili flaş karar geldi! Yasaklandı

Ordu'da Corona Virüs salgını nedeniyle kullanılan maske, eldiven, bone gibi kişisel koruyucu donanımların rastgele cadde ve sokaklara atılması ve evde esnek çalışan kamu görevlisinin mesai saatleri içinde dışarı çakması yasaklandı. Yasağa uymayanlara idari ceza uygulanması kararı alındı.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken; pandemi nedeniyle idari izin, esnek çalışma izni vb. usullerle, evden-uzaktan çalışma izninden faydalanan kamu görevlilerinin, mesai saatleri içerisinde evlerinden çıkması da yasaklandı.Kararın aksine hareket ettiği ve evden dışarı çıktığı tespit edilen kamu görevlisi hakkında idari işlemlerin yanında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan da idari ve diğer cezai yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.
Öte yandan alınan karar doğrultusunda hastaneler ve diğer sağlık kurumlarına başvurularda ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske takmaları zorunlu hale getirildi.
Kamuda kıyafet serbest mi oldu?
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.
Kamu görevlisi nedir?
Bir mesleki sıfatla kamu kesiminde çalışan kişilere kamu görevlisi denir.
Memurlar, Sözleşmeli personel, geçici personel 657 sayılı Kanuna ve kamu hukukuna tabidirler.
Kamu işçileri ise özel hukuka tabidir.
Memurluğa ilk defa atananlar en az 1, en çok 2 yıl aday memurluk süresi geçirirler. Bu sürede olumlu sicil alamayan memurlar 3 yıl devlet memurluğuna atanamazlar.
Devlet memurları;
1. Siyasi partilere üye olamazlar.
2. Başka bir işte çalışamazlar.
3. Derneklere üye olamazlar.
4. Sendikalara üye olabilirler.
Kimler kamu görevlisi sayılmaktadır?
1. Memurlar
2. Sözleşmeli Personel
3. Geçici Personel
4. Kamu işçileri
Memur olma şartları
1. Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını doldurmak (Mahkeme tarafından ergin kılınan 15 ile 18 yaş arası kişiler de memur olabilir.)
3. En az ortaokul mezunu olmak.
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
5. Hükümlü olmamak.
6. Askerlikle ilişkisi olmamak.
7. Sağlık engeli bulunmamak.
Memurların tabi oldukları ödevler
1. Müspet ödevler
2. Menfi ödevler
Müspet ödevler (Yükümlülükler)
1. Anayasa ve kanunlara sadakat
2. Davranışlara özel itina gösterme yükümlülüğü
3. Amirlerin emrine itaat
4. Resmi belge, araç ve gereçleri iade yükümlülüğü
5. Mal bilidiriminde bulunma yükümlülüğü
6. Hizmeti şahsen ve kesintisiz olarak görme
7. Kıyafet mecburiyeti
8. İkamet mecburiyeti
Menfi ödevler (Yasaklar)
1. Başka görev alma yasağı
2. Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
3. Taraflı davanma, siyasi faaliyetlerde bulunma yasağı
4. Dernek kurma ve derneklere girme yasağı
5. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
6. Grev yasağı
7. Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
8. Gizli belgeleri açıklama yasağı
9. Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı
10. Basına demeç verme yasağı
Memurlara ilişkin disiplin cezalarının hiyerarşik sıralaması
1. Uyarma
2. Kınama
3. Aylıktan kesme
4. Kademe ilerlemesinin durdurulması (1 – 3 yıl)
5. Devlet memurluğundan çıkarma
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