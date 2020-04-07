AGİ tutarları tablosu 2020 yoğun ilgi görüyor. 2020 Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar? Sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması oluyor. Çalışan vatandaşlar maaşlarının içinde ne kadar AGİ aldıklarını merak ediyor. Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte 2020 AGİ tutarları tablosu haberimizde... AGİ sizin eş durumunuza ve çocuk durumunuza bakılarak ödenmektedir.
NİSAN AYI AGİ TUTARLARI
Asgari ücret ile çalışanların aylık ücretleri hesaplandıktan sonra yıllık gelir vergisi ile birlikte AGİ hesaplaması yapılır ve bu hesaplamadan sonra kalan tutar üzerinden vergi alınır. Bu yüzden AGİ önemlidir. AGİ hesaplamasında en önemli faktörle çocuk sayısı ve eşinizin durumudur.
2020 AGİ TUTARLARI TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
KİMLER AGİ ALABİLİR?
AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ'den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ'yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ'si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ'lerde de artma olmaktadır.
2019'DA AGİ NE KADARDI?
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL
Evli, eşi çalışan 191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.