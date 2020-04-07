Halihazırda 5 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın banka hesabına 3 bin 795 lira net maaş yatar. Bu çalışanın İŞKUR'dan alabileceği 'Kısa Çalışma Ödeneği' (K.Ç.Ö) ise 3 bin lira. Binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisinden sonra ise 2 bin 977 lira olarak net ödenek hesaplanır. Brüt ücretin yüzde 60'ı üzerinden hesaplanan ödenekle, çalışan bu dönemi nette aylık 818 lira (yüzde 21.5) gelir kaybıyla geçiştirmiş olur.

3 bin lira olarak hesapladığımız ödenek örneği, faaliyetin tamamen (en az dört hafta süreyle) durduğu işyerleri için geçerli. Haftalık çalışma süreleri (en az 1/3 oranında) azalan işyerlerinde ödenek hesabının 'çalışılmayan süreler için' ayrıca yapılması gerekecektir.