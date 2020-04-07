25 bin kişiye iş müjdesi! Açıklamalar peş peşe geldi

İŞÇİ ÇIKARMAMA SÖZÜ VERDİLER

İşverenlerin çalışanlarını işsiz bırakmamaları için kısa çalışma ödeneği devreye alınmasına ve başvuru yapılması yönünde yapılan onca uyarıya rağmen kimi şirketler tam tersi yönde hareket edip elini taşın altından koymaktan imtina ederken, onlarca şirket ise istihdamı koruyacaklarına yönelik açıklamada bulunarak çalışanları ile güven tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde hiçbir çalışanını işten çıkarmayacağını açıklayan şirketlerden bazıları ise şöyle;

''Zorlu Holding, Petrol Ofisi, Mercedes-Benz Türk, Akkök Holding, Erdemoğlu Holding, TAV Havalimanları Holding, Ahlatçı Holding, Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG, SICPA Türkiye, Maher Holding, Meteksan Savunma, Has Tavuk, Erciyes Anadolu Holding, Toyota Türkiye, Yeşim Tekstil, Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ, Uçak Tekstil, Efendioğlu Mermer, Mapar Otomotiv ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları.''

Söz konusu şirketler bu zor dönemde istihdamı korumak için farklı iş modellerini de devreye aldıklarını duyurdu.