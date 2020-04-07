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    • 07.04.2020 09:24
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    Petrol fiyatları yeniden tırmanışta! Kritik sınırın üzerine çıktı | 7 Nisan 2020 fiyatları

    Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma ve koronavirüs salgını nedeniyle talebin azalmasıyla birlikte 20 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları, OPEC+ üyelerinin günlük üretim kısıtlamasını görüşmek üzere toplanacakları yönündeki açıklamaların ardından yeniden tırmanışa geçti.

    Petrol fiyatları yeniden tırmanışta

    OPEC+ üyelerinin üretimin en az 10 milyon varil/gün kısılmasını görüşmek üzere perşembe günü toplanacakları yönündeki açıklamalar uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

    ABD'nin katılımı olmadan OPEC+'nın üretim kısıntısı üzerinde anlaşamayacakları endişeleri olsa da, ABD, Norveç, Kanada, Brezilya gibi ülkeleri de destek vermeleri halinde üretim kısıntısının 15 milyon varil/güne çıkacağı değerlendirmeleri yatırımcıların şu an için endişeleri bir tarafa koymalarını sağlıyor.

    ICE'de şu sıralarda Brent petrolü düne göre 99 cent artışla 34,04 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 89 cent artışla 26,97 dolar/varil seviyesinde.

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