OPEC+ üyelerinin üretimin en az 10 milyon varil/gün kısılmasını görüşmek üzere perşembe günü toplanacakları yönündeki açıklamalar uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.



ABD'nin katılımı olmadan OPEC+'nın üretim kısıntısı üzerinde anlaşamayacakları endişeleri olsa da, ABD, Norveç, Kanada, Brezilya gibi ülkeleri de destek vermeleri halinde üretim kısıntısının 15 milyon varil/güne çıkacağı değerlendirmeleri yatırımcıların şu an için endişeleri bir tarafa koymalarını sağlıyor.