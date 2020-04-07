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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 11:42
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    • 07.04.2020 11:46
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    Son dakika: lerde satışı yapılamayacak mı? Türk Eczacıları Birliği'nden açıklama

    Son dakika haberi... Türk Eczacıları Birliği, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar lerinden satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada " Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır." ifadelerine yer vermişti.

    Eczanelerde maske satılacak mı?
    Türk Eczacıları Birliği, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI
    Başkan Erdoğan'ın dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama şöyle: Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır.


    Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız. Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar. Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.

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