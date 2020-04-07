İhalelere 48 milyar 239 milyon liralık teklif geldi.

14 Nisan vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşirken, 6 Temmuz vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,51 seviyesinde gerçekleşti.



