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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 10:08
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    • 07.04.2020 10:31
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    Son dakika: Benzinde bir indirim daha! 8 Nisan 2020

    Küresel piyasalarda koronavirüs etkisiyle süren dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre nda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk indirim bekleniyor.

    Araç sahiplerine bir müjde daha! İndirim yolda

    Dün 34,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 33,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 33,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,90 dolardan alıcı buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol talebinin günlük 15-20 milyon varil azalması bekleniyor. Piyasada yaşanan bu oynaklık Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

    Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş indirim bekleniyor.

    GÜNCEL FİYATLAR
    Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.32 TL, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5.42 TL seviyesinde bulunuyor.

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