Koronavirüs aplikasyon nedir, ne demek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi." ifadelerine yer verdi.
KORONAVİRÜS APLİKASYON NEDİR, NE DEMEK?
Aplikasyon kelimesi anlam olarak en temel şekliyle uygulama ya da yer tespiti anlamına gelir. Emlak, teknoloji gibi alanlarda yaygın kullanımı mevcuttur.
CORONA APLİKASYON İLE NE YAPILACAK?
Koronavirüs vakalarının geliştirilen uygulama ile evde takibi, hareketliliği ve dışarı çıkıp çıkmadığını rahatlıkla görülebilecek.
7 NİSAN VAKA SAYILARI
Test: 20.023
Vaka: 3.892
Ölüm: 76
Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık. Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni aşamaya geçtik. Hepimiz virüs tehdidi altındayız.
Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Ankara gibi şehirler yurt dışı gidiş gelişleri ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir.
Yurt dışı gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirler var. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ın şehir giriş çıkışları durdurulmuştu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için alınan tedbirler çok önemli.
İzolasyon kuralıla şehir şehir uymalıyız. Her aile de bu kurallara uymak zorundadır. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyonu hayt tarzına getirmesi gerekir. Kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini etkileyecek
Burada 2 taraf var. Birisi virüs, biri de biziz. Bu virüs, bazı devletlerin bile birbirlerine tutumunu değiştirdi. Tedbirli olma, işbirliği yapma zamanıdır. Ortak payda insanın sağlığıdır.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU OLUŞTURULDU
35 bilim insanının oluşturduğu Bilim Kurulu kuruldu. Rehberlik etti. Mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Daha iyi organize olabilmemiz için tavsiyeler ortaya çıktı. Toplum Bilimleri Kurulu oluşturduk. bu kurul toplumsal öneriler getirecek. Toplum olarak, aile olarak bireyler olarak nelerden kaçınmamız gerektiği dışında bizlere yardım edecek. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.
YAŞ BİR GÜVENCE OLARAK GÖRÜLMEMELİ
Artık sadece yaşlı hastalarda can kaybı yaşanmıyor. Genç hastalarda, kronik hastalığı olan hastalarda da can kayıpları yaşanıyor. Genç yaş bir güvence görülmemeli
TEST SAYISI 30 BİNE ÇIKACAK
Günlük test sayılarımızı artırıyoruz. Önümüzdeki hafta günlük test sayımızı 30 bine çıkarmış olacağız.
İLAÇ HAKKINDA AÇIKLAMA
Son zamanda vakalarımızda akciğer enfeksiyonunda geçişte azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz dünyayı beklemeden ilacı temin etmiştik ve tedavilerde kullanmıştık. Dünya şimdi bu ilacı almak için çaba sarf ediyor.
Sağlık sistemimizin gücü bizlere güven verecek düzeyde.
AŞI ÇALIŞMALARINA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ
Bakanlığımız aşı çalışmalarına devam eden bilim insanlarımıza öncülük ediyor. Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık.
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