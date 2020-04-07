Kısa çalışma ödeneği hakkındaki detayları öğrenmek isteyenler milyonlar arama motorlarında çeşitli sorgulatmalara yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.