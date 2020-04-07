Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.04.2020 22:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2020 22:40
    ABONE OL

    9 Nisan aktüel kataloğu! A101'de perşembe günü Y9 Prime, LED TV ve onlarca sürpriz yer alıyor

    9 Nisan aktüel kataloğu, marketler tarafından yayınlanan kataloğdaki ürünleri merak eden yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan A101 marketleri indirimli aktüel ürünleriyle dikkat çekiyor. A101'de bu hafta Huawei Y9 Prime akıllı cep telefonu ve HI-LEVEL 49" FULL HD televizyon dikkat çeken ürünler arasında. 9 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat bilgilerini haberimizden öğrenebilir, bütçenize uygun ürünleri inceleyebilirsiniz. İşte o liste...

    A101 9 Nisan aktüel kataloğunda onlarca sürpriz!

    A101 9 Nisan aktüel kataloğu ile satışa sunulacak olan ürünler merak konusu oldu. Aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. A101'de bu hafta özellikle teknoloji, ev ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. A101'de haftanın fırsatlı ürünleri arasında neler var? İşte birbirinden farklı ve fırsatlı ürün kataloğu

    9 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi A101 9 Nisan aktüel kataloğu! A101'de perşembe günü Y9 Prime, LED TV ve onlarca sürpriz yer alıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri