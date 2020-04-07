KOBİ'lere koruma kalkanı

TÜM dünyayı saran Coronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi hayata geçirilirken, KOBİ'leri koruyacak bir dizi adım atıldı. İlgili kurumlar yeni uygulamaları hayata geçirirken, bankalar da destek paketlerini devreye aldı.
ALACAKLARA GARANTİ:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan 'devlet destekli ticari alacak sigortası'nın kapsamı genişletildi. Yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuştu. Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.
KOSGEB'DEN 3'LÜ KORUMA:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB vasıtasıyla 3 ayaklı bir planı devreye soktu. Buna göre; KOSGEB'in alacakları 3 ay ertelendi. Geri ödemeli destek alan KOBİ'lerin 30 Haziran'a kadar KOSGEB'e yapması gereken ödemeleri 3 ay ötelendi. Taksitlerin tamamı ötelenirken, vade sayısı değişmeyecek, yasal faiz de alınmayacak. İkinci adım olarak, proje süresi ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verildi. Talep eden KOBİ'lere bu süre uzatımı sağlanacak. Bir diğer adım olarak da koruyucu sağlık ürünleri üretimine ilave destek devreye girdi. Bu ürünlerle ilgili projelere 6 milyon liraya kadar destek paketi hayata geçirildi.
FİNANSMAN KOLAYLIĞI:
Bankalar, kredi ödemelerine erteleme, geri ödemesiz dönemli yapılandırma, ek limit gibi imkanları hayata geçirdi. Ayrıca düşük faizli, ödemesiz dönemli kredi paketleri devreye alındı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:
Hükümetin hayata geçirdiği kısa çalışma ödeneği istihdamı korurken, firmalara nefes aldırdı. Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durduran işverenlere kısa çalışma ödeneği imkanı sağlandı.
LİMİT ARTTI, VADE UZADI
KOBİ'lere sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti ve kullandırılacak kredilerin vadesi arttı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, her bir destek programı kapsamında işletme başına yıllık 3 milyon lirayı geçemeyecek. Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek.
ALACAKLARA GARANTİ:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan 'devlet destekli ticari alacak sigortası'nın kapsamı genişletildi. Yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuştu. Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.
KOSGEB'DEN 3'LÜ KORUMA:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB vasıtasıyla 3 ayaklı bir planı devreye soktu. Buna göre; KOSGEB'in alacakları 3 ay ertelendi. Geri ödemeli destek alan KOBİ'lerin 30 Haziran'a kadar KOSGEB'e yapması gereken ödemeleri 3 ay ötelendi. Taksitlerin tamamı ötelenirken, vade sayısı değişmeyecek, yasal faiz de alınmayacak. İkinci adım olarak, proje süresi ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verildi. Talep eden KOBİ'lere bu süre uzatımı sağlanacak. Bir diğer adım olarak da koruyucu sağlık ürünleri üretimine ilave destek devreye girdi. Bu ürünlerle ilgili projelere 6 milyon liraya kadar destek paketi hayata geçirildi.
FİNANSMAN KOLAYLIĞI:
Bankalar, kredi ödemelerine erteleme, geri ödemesiz dönemli yapılandırma, ek limit gibi imkanları hayata geçirdi. Ayrıca düşük faizli, ödemesiz dönemli kredi paketleri devreye alındı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:
Hükümetin hayata geçirdiği kısa çalışma ödeneği istihdamı korurken, firmalara nefes aldırdı. Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durduran işverenlere kısa çalışma ödeneği imkanı sağlandı.
LİMİT ARTTI, VADE UZADI
KOBİ'lere sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti ve kullandırılacak kredilerin vadesi arttı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, her bir destek programı kapsamında işletme başına yıllık 3 milyon lirayı geçemeyecek. Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecek.
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