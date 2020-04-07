Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7 Nisan tarihini yüzde 0,34 değer kazancıyla 92.381,82 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|13,75
|14,42
|-4,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,78
|4,99
|-4,21
|Enerjisa Enerji
|6,22
|6,49
|-4,16
|Eczacıbaşı İlaç
|4,35
|4,53
|-3,97
|Çemtaş
|6,18
|6,41
|-3,59
|Tekfen Holding
|13,61
|14,10
|-3,48
|Sasa Polyester
|8,94
|9,26
|-3,46
|Enka İnşaat
|6,02
|6,20
|-2,90
|Migros Ticaret
|23,40
|24,04
|-2,66
|Alarko GMYO
|13,53
|13,90
|-2,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,44
|9,69
|-2,58
|Şok Marketler
|9,23
|9,45
|-2,33
|Tat Gıda
|6,04
|6,16
|-1,95
|Selçuk Ecza Deposu
|7,13
|7,27
|-1,93
|Aksa
|6,16
|6,28
|-1,91
|Kerevitaş Gıda
|3,26
|3,32
|-1,81
|Vakıflar Bankası
|4,50
|4,58
|-1,75
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|7,83
|-1,66
|Logo Yazılım
|60,90
|61,90
|-1,62
|Çimsa
|6,70
|6,81
|-1,62
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