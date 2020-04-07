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    • 07.04.2020 22:22
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    ? İşte 7 Nisan BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 7 Nisan tarihini yüzde 0,34 değer kazancıyla 92.381,82 puandan tamamladı. Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 7 Nisan tarihini yüzde 0,34 değer kazancıyla 92.381,82 puandan tamamladı.

    Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Klimasan Klima 13,75 14,42 -4,65
    Tümosan Motor ve Traktör 4,78 4,99 -4,21
    Enerjisa Enerji 6,22 6,49 -4,16
    Eczacıbaşı İlaç 4,35 4,53 -3,97
    Çemtaş 6,18 6,41 -3,59
    Tekfen Holding 13,61 14,10 -3,48
    Sasa Polyester 8,94 9,26 -3,46
    Enka İnşaat 6,02 6,20 -2,90
    Migros Ticaret 23,40 24,04 -2,66
    Alarko GMYO 13,53 13,90 -2,66
    Eczacıbaşı Yatırım 9,44 9,69 -2,58
    Şok Marketler 9,23 9,45 -2,33
    Tat Gıda 6,04 6,16 -1,95
    Selçuk Ecza Deposu 7,13 7,27 -1,93
    Aksa 6,16 6,28 -1,91
    Kerevitaş Gıda 3,26 3,32 -1,81
    Vakıflar Bankası 4,50 4,58 -1,75
    Ereğli Demir Çelik 7,70 7,83 -1,66
    Logo Yazılım 60,90 61,90 -1,62
    Çimsa 6,70 6,81 -1,62

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 7 Nisan BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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