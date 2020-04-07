Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? Dünya piyasalarında corona virüsünün etkisinin görülmeye devam ediyor. Dolar ve euro kurunda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Gün sonu güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Nisan dolar ve euro alış satış kaç TL? İşte detaylar...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 359 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 357 bin lira, en yüksek 361 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 359 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 99 milyon 614 bin 122,16 lira, işlem miktarı ise 249 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 100 milyon 171 bin 676,58 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE HIZLI YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa'da yeni vaka sayılarındaki artışın hız kesmesiyle güne alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,7 değer kazanarak 329 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,6 artarak 10.432 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,7 yükselişle 5.747 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 primle 7.026 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,1 kazançla 4.479 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,4 yükselişle 17.637 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,7 değer kazanarak 1,0870, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,8 yükselerek 1,2330 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınında Avrupa'da yeni vaka ve can kaybı sayılarındaki artışın ivme kaybetmesinin yanı sıra ekonomi yönetimlerinin teşvik adımları ile pay piyasalarının güne pozitif başladığını ifade etti.
Dün İtalya'nın, salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar avroluk yeni paket açıkladığını anımsatan analistler, Almanya'nın işletmeler için "sınırsız" finansman programı için hazırlık yaptığı yönündeki haberlerin de yatırımcıların risk iştahını artırdığını kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.
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