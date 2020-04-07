Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? Dünya piyasalarında corona virüsünün etkisinin görülmeye devam ediyor. Dolar ve euro kurunda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Gün sonu güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Nisan dolar ve euro alış satış kaç TL? İşte detaylar...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?