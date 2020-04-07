4- Kısa çalışma ödeneği ne zaman ve ne kadar süreyle ödenir?



Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.



Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.



5- İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının koşulları nelerdir?



İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir. Ancak bu şartları taşımamakla birlikte daha önce işsizlik ödeneğini kestirerek işe giren işçiler de bakiye işsizlik ödeneklerini aşmamak şartıyla kısa çalışmadan yararlanabileceklerdir.

6- İşveren kısa çalışma ödeneğine başvurmak için işçinin onayını almak zorunda mı?



İşverenin kısa çalışma ödeneğine başvurmak için işçinin onayını almasına gerek yoktur.