Zoom paralı mı? Zoom uygulamasının güvenli olup olmadığıyla ilgili MEB'ten flaş bir açıklama geldi. Zoom hesabı nasıl silinir? Zoom uygulaması güvenli mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapıldığı iddialarına açıklık getirildi. Açıklamada; "Öğretmen ve öğrencilerimizin, siber saldırılar konusunda her türlü güvenlikleri ve kişisel verilerini koruyabilmesi için Bakanlığımızca daha önce uyarıldılar. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarılarımız da sürüyor." denildi. Peki, Zoom uygulaması paralı mı? Öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapıldı mı? İşte detaylar…
ZOOM UYGULAMASI GÜVENLİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada yer alan iddialara açıklık getirdi.
İşte Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması:
* Öğretmenlerimizi, eğitim yöneticilerini daha önce siber saldırılara karşı düzenli olarak uyardık. Uyarmaya da devam ediyoruz. Bahsi geçen program ücretsiz ve kişilerden bir kart bilgisi istenmiyor.
* Siber saldırı riski yalnızca Zoom için değil bu ve benzeri tüm yazılımlarda için her zaman ve tüm dünyada var. Öğretmen ve öğrencilerimizin, siber saldırılar konusunda her türlü güvenlikleri ve kişisel verilerini koruyabilmesi için Bakanlığımızca daha önce uyarıldılar. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarılarımız da sürüyor.
*Ders ortamının kaydının yapılması kesinlikle yasaktır. İl, ilçe, okul müdürlerimiz uyarıldı. Kamera kaydı hiç açılmadan ve ders kaydı yapılmadan dersler işlenebilir. Kameraları zorunlu olmadıkça açmamaları gerekiyor. Uyarılarımız sadece Zoom için değil diğer tüm yazılımlar için de geçerli.
* Öğretmen ve öğrencilerimiz, kişisel güvenlikleri için kullandıkları bilgisayarlarda virüs bulunup bulunmadığına üst seviyede dikkat etmelidir. Bilgisayarlara virüs alınması güvenlik sorunu ortaya çıkarabilir. Bu riskle ilgili bütün öğretmenlerimiz daha önce defalarca uyarıldı, eğitildi.
*18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenimiz var. İstisnai durumlar olabilir. Olmaması için güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulacak.
* Hiçbir eğitim yöneticisi de, öğretmenden verdiği dersle ilgili görüntü istemeyeceği gibi görüntü kaydı alınmasıyla ilgili yönetici baskısı da yapılamaz.
ZOOM HESABI NASIL SİLİNİR?
Zoom Meeting isimli programı silmek için favori tarayıcınızı kullanarak siteye giriş yapmanız gerekir. Bu kalıcı değişikliğin masaüstü veya mobil uygulamadan yapılamayacağını belirtmek önemlidir.
Giriş yaptıktan sonra ayarlarınızın "Hesap Yönetimi" bölümüne gidin. Burada "Hesabımı kapat" seçeneğini bulacaksınız. Bu değişikliğin kalıcı olduğunu ve geri alınamayacağını da not etmek önemlidir - kararınızı onayladıktan sonra çıkış yapacak ve yakınlaştırma ana sayfasına yönlendirileceksiniz. Hesabınızı geri yükleyemezsiniz, ancak istediğiniz zaman yeni bir profil oluşturabilirsiniz.
ZOOM NASIL KALDIRILIR?
Zoom hesabınızı kaldırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Adım 1: 2 ila 5 arasındaki adımları izleyerek yakınlaştırma hesabınızı silerek başlayın.
Adım 2: Zoom web portalına giriş yapın.
3. Adım: Hesap Yönetimi> Hesap Profili'ni tıklayın.
4. Adım: "Hesabımı Kapat" ı tıklayın.
5. Adım: Zoom hesabınızı silmek istediğinizi onaylamak için "Evet" i tıklayın.
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