Global piyasalarında koronavirüsünün etkisinin görülmeye devam ediyor. Piyasalarda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Haftanın ilk işlem gününde güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler dolar ve euro ne kadar oldu sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 6 Nisan canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?