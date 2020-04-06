Marketlerin açılış kapanış saatleri değişti mi? ŞOK, A101 ve BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yiyecek, içecek ve temizlik ürünleri gibi evin çeşitli giderlerini temin etmek için marketlere gidecek olan vatandaşlar market çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilindeki marketlerin çalışma saatleri arama motorlarında merakla araştırılmaya başlandı. Peki, ŞOK, A101 ve BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.