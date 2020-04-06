Marketlerin açılış kapanış saatleri değişti mi? ŞOK, A101 ve BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yiyecek, içecek ve temizlik ürünleri gibi evin çeşitli giderlerini temin etmek için marketlere gidecek olan vatandaşlar market çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilindeki marketlerin çalışma saatleri arama motorlarında merakla araştırılmaya başlandı. Peki, ŞOK, A101 ve BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar...
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.
*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
MARKETLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU
İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır.
ŞOK, A101 VE BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
BİM
Yeni açılış kapanış saatleri: 10:00 ile 20:00 arası
A101
Yeni açılış kapanış saatleri: 10:00 ile 20:00 arası
ŞOK
Yeni açılış kapanış saatleri: 10:00 ile 20:00 arası
KORONAVİRÜS NEDENİYLE NERELER KAPATILDI?
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.
Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri Cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.
Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de durduruldu.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.