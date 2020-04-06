BİM 7 Nisan aktüel ürünler kataloğu günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de salı günü satışa sunulacak ürünler arasında özellikle yiyecek, ev ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte o ürünlerin listesi
BİM 7 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 10 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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