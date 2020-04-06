Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.04.2020 23:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2020 23:26
    ABONE OL

    7 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM'de salı günü ev ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor

    7 Nisan aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan BİM marketleri her hafta satışa sunduğu indirimli aktüel ürünleriyle dikkat çekiyor. ürünler kataloğu ve fiyat bilgilerini haberimizden öğrenebilir, bütçenize uygun ürünleri inceleyebilirsiniz. Peki, Salı günü BİM'de hangi ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? İşte BİM 7 Nisan aktüel ürünler kataloğu

    BİM 7 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

    BİM 7 Nisan aktüel ürünler kataloğu günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de salı günü satışa sunulacak ürünler arasında özellikle yiyecek, ev ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte o ürünlerin listesi

    BİM 7 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    BİM 10 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi BİM 7 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM'de salı günü ev ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri