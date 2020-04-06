PTT işsizlik maaşı nasıl alınacak? PTTBank evde işsizlik maaşı alma başvurusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İŞKUR işsizlik maaşı evde mi ödeniyor? İşsizlik maaşı alan binlerce kişi Nisan ayı maaşlarını nasıl alabileceğini sorguluyor. Maaşlar bugün itibariyle yatırılmaya başlandı. Peki, PTT işsizlik maaşı nasıl alınacak? Şubelerde yoğunluk olmaması için vatandaşların şubelere gitmemesine yönelik çağrılar yapılıyor. Yoğunluk yaşanan bölgelerde PTT şubelerinde çalışma durdurulabiliyor. İşte, İŞKUR işsizlik maaşı alma yolları!
PTT İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINACAK?
Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.
Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU!
Koronavirüs salgını nedeniyle PTT şubelerinin yoğun olması nedeniyle işsizlik ve 1000 lira destek ödemeleri konutlara teslim edilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara PTT çalışanları tarafından 6 Nisan'dan itibaren konutlarında teslim edilecek" dedi.
ÖDEMELER NEREDEN ALINACAK?
Bakan Karaismailoğlu "Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak" açıklamasında bulundu.
İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin de PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Söz konusu ödemeler de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek. Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak."
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.
Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
İŞSİZLİK MAAŞINDAN NASIL YARARLANILIR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU!
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;
– 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya,
– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.
SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi E- Devlet sistemi üzerinden yapılır.
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