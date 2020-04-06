PTT işsizlik maaşı nasıl alınacak? PTTBank evde işsizlik maaşı alma başvurusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İŞKUR işsizlik maaşı evde mi ödeniyor? İşsizlik maaşı alan binlerce kişi Nisan ayı maaşlarını nasıl alabileceğini sorguluyor. Maaşlar bugün itibariyle yatırılmaya başlandı. Peki, PTT işsizlik maaşı nasıl alınacak? Şubelerde yoğunluk olmaması için vatandaşların şubelere gitmemesine yönelik çağrılar yapılıyor. Yoğunluk yaşanan bölgelerde PTT şubelerinde çalışma durdurulabiliyor. İşte, İŞKUR işsizlik maaşı alma yolları!

PTT İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINACAK?

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.