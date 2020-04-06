PTT ücretsiz maske siparişleri iptal mi oldu? E-devlet'ten tekrar başvuru yapmak lazım mı?

Dün gece gelen açıklama ile PTT internet üzerinden bedava maske dağıtmaya başladı. Milyonlarca vatandaş maske alabilmek için EPTT internet sitesini kilitledi. Bu anlamda başvurular e-devlet sayfasına yönlendirildi. Epttavm sayfası ilk açıldığında on binlerce kişi maske siparişi vermişti. Başvuru sayfasının e Devlete taşınması sonrası bu vatandaşlar, siparişlerin iptal olup olmayacağını, e Devlet kapısından tekrar başvuru yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. E devlet kapısı üzerinden sipariş için başvuru ekranı henüz açılmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada başvuru sayfasının kısa sürede açılacağına yer verildi.