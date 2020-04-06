PTT ücretsiz maske siparişleri iptal mi oldu? E-devlet'ten tekrar başvuru yapmak lazım mı?

Dün gece gelen açıklama ile PTT internet üzerinden bedava maske dağıtmaya başladı. Milyonlarca vatandaş maske alabilmek için EPTT internet sitesini kilitledi. Bu anlamda başvurular e-devlet sayfasına yönlendirildi. Epttavm sayfası ilk açıldığında on binlerce kişi maske siparişi vermişti. Başvuru sayfasının e Devlete taşınması sonrası bu vatandaşlar, siparişlerin iptal olup olmayacağını, e Devlet kapısından tekrar başvuru yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. E devlet kapısı üzerinden sipariş için başvuru ekranı henüz açılmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada başvuru sayfasının kısa sürede açılacağına yer verildi.
PTT ücretsiz maske kaç yaşındakilere verilecek?
PTT'nin online alışveriş sisteminden (ePttAVM.com) ücretsiz maske dağıtılacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar hariç vatandaşlara haftada 5 maske verilecek. Maskeler PTT tarafından evlere ulaştırılacak. Maske hakkından yararlanmak için PTT İnternet sitesinden form doldurulacak.
E DEVLET'TEN SİPARİŞ SAYFASI
E devlet kapısı üzerinden sipariş için başvuru ekranı henüz açılmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada başvuru sayfasının kısa sürede açılacağına yer verildi.
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PTT BEDAVA MASKE BAŞVURU ADRESİ DEĞİŞTİ
Maske siparişleri önce PTT resmi internet adresi e AVM 'den alınmaya başladı. Ancak sitenin kısa sürede çökmesi üzerine bir açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Alt yapısı ve trafik yoğunluğunu kaldırabilecek e Devlet kapısı üzerinden maske siparişleri verilebilecek. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet'ten kısa sürede alınacağına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"
ÖNCEKİ MASKE SİPARİŞLERİ NE OLACAK?
epttavm sayfası ilk açıldığında on binlerce kişi maske siparişi vermişti. Başvuru sayfasının e Devlete taşınması sonrası bu vatandaşlar , siparişlerin iptal olup olmayacağını , e Devlet kapısından tekrar başvuru yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.
e PTT sayfasından verilen maske siparişleri iptal olmayacak ve vatandaşlara verilecek.
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