SGK'dan eczanelerle ilgili flaş açıklama: Süre uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Ek Protokol ile mevcut Protokol hükümlerinin yenisi imzalanıncaya kadar geçerli olmasına karar verildi.

SGK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün "9.1. Bu Protokol 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Protokolün süresi 2+2 yıl olmak üzere 4 yıl olup 31/03/2020 tarihine kadar geçerlidir. İlk 2 yılın sonunda genel değerlendirme görüşmeleri yapılır.

"YENİ DÖNEM PROTOKOLÜ İMZALANMAMIŞTIR"

Mali konular bir önceki yılın hesaplamaları yapılarak, bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenir. Revizyon görüşmelerine süre bitiminden en az 1(bir) ay, yeni dönem protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 3 (üç) ay önce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya kadar bu protokol hükümleri geçerlidir." maddesi uyarınca yeni dönem protokol görüşmelerine süresi içerisinde başlanılmış olmakla birlikte henüz yeni dönem protokolü imzalanmamıştır.

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesine ilişkin alınan tedbirler çerçevesinde söz konusu görüşmelerin ertelenmesine ve Protokolün süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Kurumumuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında Ek Protokol imzalanmış olup bu düzenlemeler uyarınca mevcut Protokol hükümleri yenisi imzalanıncaya kadar geçerlidir.

Mevcut Protokol kapsamında eczacılar ile yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır."