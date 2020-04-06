PTT ücretsiz maske kaç yaşındakilere verilecek? Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kampanya sonrasında PTT üzerinden ücretsiz maske dağıtılacağı duyuruldu. Kısa sürede ilginin olmasından dolayı yeni açıklama geldi. Son dakika açıklamasında göre 20-65 yaş grubunda olanlara ücretsiz maske verilecek. Bedava maske yaş sınırı nedir? Maske siparişleri önce PTT resmi internet adresi e AVM 'den alınmaya başladı. Ancak sitenin kısa sürede çökmesi üzerine bir açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Alt yapısı ve trafik yoğunluğunu kaldırabilecek e Devlet kapısı üzerinden maske siparişleri verilebilecek.
PTT'nin online alışveriş sisteminden (ePttAVM.com) ücretsiz maske dağıtılacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar hariç vatandaşlara haftada 5 maske verilecek. Maskeler PTT tarafından evlere ulaştırılacak. Maske hakkından yararlanmak için PTT İnternet sitesinden form doldurulacak.
E DEVLET 'TEN SİPARİŞ SAYFASI
E devlet kapısı üzerinden sipariş için başvuru ekranı henüz açılması. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada başvuru sayfasının kısa sürede açılacağına yer verildi.
EPTT ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU ADRESİ DEĞİŞTİ
Maske siparişleri önce PTT resmi internet adresi e AVM 'den alınmaya başladı. Ancak sitenin kısa sürede çökmesi üzerine bir açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Alt yapısı ve trafik yoğunluğunu kaldırabilecek e Devlet kapısı üzerinden maske siparişleri verilebilecek. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet'ten kısa sürede alınacağına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"
N95 MASKE NEDİR?
N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.
FFP2 TİPİ MASKE NEDİR?
FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri, havada tehlikeli ve mutajenik parçacıkların bulunabileceği çalışma ortamları için oluşturuldu. Bu sınıftaki solunum maskeleri parçacıkların 0,6 μm'ye kadar en az %94'ünü tutmalıdır ve OEL ihlalinin maksimum on katı yoğunluğa çıktığı ortamlarda kullanılabilir. Aynı durum TRK değeri (teknik referans yoğunluğu) için de geçerlidir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır. Bu endüstrilerde çalışanlar sıklıkla aerosol, is ve dumana maruz kalır. Bu da, uzun süreçte akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarına neden olabilir. Bunlara ek olarak çok büyük ikincil hastalık ve akciğer tüberkülozu riski taşırlar. karbon katmanlı uvex filtre sistemimiz, gereken solunum korumasını sağlamanın yanı sıra kullanıcıları hoş olmayan kokulardan da korur.
FFP3 TİPİ MASKE NEDİR?
FFP3 koruma sınıfı solunum maskeleri hava kirliliğini soluma alanında maksimum koruma sunar. Toplam sızıntı maksimum %5 olabilir ve bu maskeler 0,6 μm'ye kadar tüm parçacıkların %99'u filtrelemelidir. Bu maske aynı zamanda zehirli, onkojen ve radyoaktif parçacıkları da filtreler. FFP3 koruma sınıfı maskeler endüstriye özel OEL değerlerini otuz kat ihlal eden çalışma ortamlarında kullanılır. Çoğunlukla kimya endüstrisinde kullanılırlar.
FF: Face Filter (Yüz maskesi)
P1: Mekanik çalışmalar sonucu ortaya çıkan toksik (zararlı) olmayan tozlar.
P2: Toksik tozlar, MAK değerleri 0,1 mg/m3 'den büyük olan tozlar.
P3: Toksik, kanserojen, radyoaktif tozlar ve MAK değerleri 0,1 mg/m3'den
küçük olan tozlar.
S : Katı ve su bazlı sıvı zerrecikler.
L : Katı ve yağ bazlı sıvı zerrecikler.
Bu Standart 2001 yılında EN 149:2001 Toz maskeleri yeni Avrupa Standardı olarak yenilendi ve maskelerde koruma kademeleri yükseltildi.
CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?
Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.
Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.
Korona virüse karşı korunmak için cerrahi maskelerin alınması tavsiye edilmektedir.
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