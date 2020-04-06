Part-time çalışan primi tamamlayabilir mi?







01.06.1999 sigorta girişim. 1978 doğumluyum. 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptım ama sigortam 13-14 gün yattı. 3 çocuk dünyaya getirdim. Yurt dışında da çalıştım. Ne yapabilirim? Ferhan KEVEN

Part-time çalışanların eksik günlerini tamamlamalarıyla ilgili 6111 sayılı yasa ile bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 5510 sayılı yasanın 41. maddesinin i bendi değiştirildi. 2011 yılından sonraki dönemlerde eksik yatan günleri borçlanarak, 30 güne tamamlamanız mümkün olacaktır. Çocuklar sigortadan sonra doğmuşlarsa ve o dönemde çalışmıyorsanız bu süreleri de borçlanarak 2160 gün kazanabilirsiniz. Yurt dışında kalınan süreleri de borçlanmak mümkün. Bütün bu borçlanmalarla en az 3600 gün biriktirip 58 yaşında emekli olabilirsiniz ya da 5975 günle 56 yaşında emekli olabilirsiniz.



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