Part-time çalışan primi tamamlayabilir mi?

05.07.1995 sigorta giriş tarihim. Mart 1972 doğumluyum. Askerliğim Şubat 1992'de başladı, 15 ay yaptım. Ne kadar askerlik borçlanmalıyım? Uğur KARAMAN
25 yıl, 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız bulunuyor. Ancak askerlik sigortadan önce olduğu için borçlanma şansınız var. Buna göre 10 aylık bir askerlik borçlanması ile 1 yıl önce emekli olabilir ve yaş şartınızı 54 yapabilirsiniz. Böylece 1 yıl fazla emekli maaşı alırsınız.
Doğum tarihim 27.09.1961. İlk işe giriş tarihim 21.06.2001. Şu an toplam 309 günüm var. Yurt dışı borçlanma gün sayım ise 2948. Borçlanma miktarı ne kadar tutar? Mehmet OĞUZ
Bu tür borçlanmalarda ödeyeceğiniz parayı siz belirliyorsunuz. Doğum ve askerlik borçlanmasında eğer en alt seviyeden öderseniz brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeniyor. Yurt dışı borçlanmasında bu rakam 1 Ağustos 2019'dan sonra yüzde 45 olarak uygulanmaya başladı.
01.06.1999 sigorta girişim. 1978 doğumluyum. 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptım ama sigortam 13-14 gün yattı. 3 çocuk dünyaya getirdim. Yurt dışında da çalıştım. Ne yapabilirim? Ferhan KEVEN
Part-time çalışanların eksik günlerini tamamlamalarıyla ilgili 6111 sayılı yasa ile bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 5510 sayılı yasanın 41. maddesinin i bendi değiştirildi. 2011 yılından sonraki dönemlerde eksik yatan günleri borçlanarak, 30 güne tamamlamanız mümkün olacaktır. Çocuklar sigortadan sonra doğmuşlarsa ve o dönemde çalışmıyorsanız bu süreleri de borçlanarak 2160 gün kazanabilirsiniz. Yurt dışında kalınan süreleri de borçlanmak mümkün. Bütün bu borçlanmalarla en az 3600 gün biriktirip 58 yaşında emekli olabilirsiniz ya da 5975 günle 56 yaşında emekli olabilirsiniz.
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