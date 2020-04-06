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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 16:39
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    • 06.04.2020 16:39
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    Son dakika: in na 15 kuruş !

    Son dakika haberleri... Sendikası'ndan edinilen bilgilere göre, in na bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş geldi.

    Benzinin litre fiyatına zam!

    Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

    Başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan in 5,41 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,17 liradan 5,32 liraya, 'de 5,28 liradan 5,43 liraya yükselecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI!
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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