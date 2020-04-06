KREDİ KARTI BORCU NASIL ERTELENİR?

Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek. Bankadan yapılan açıklama şu şekilde; "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen desteklerin uygulanmasına karar verilmiştir.

İŞTE BORÇ ERTELEYEN BANKALAR

AKBANK

Akbank, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.

Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlayacağını duyuran banka, müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandıracak.