Kasaplar söz verdi: Ete zam yok

salgınısüresince kırmızı ete zamyapılmayacağını belirterek,"Provokatif amaçlıaçıklamalar oluyor, kimseitibar etmesin, tedirgin deolmasın" dedi. Etin hijyenikkoşullarda tüketilmesininönemine dikkati çekenYardımcı, "Herkeseyetecek et var, fazla fazlaalmaya gerek yok. 'Alıp,dolaba koyayım' mantığıvar. Herkes ihtiyacındanfazlasını almaya çalışıyor,buna gerek yok. Müşterinintalebi neyse veriyoruz"ifadesini kullandı.