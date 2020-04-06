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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 Gazete
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    Kasaplar söz verdi: Ete zam yok

    Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Coronavirüs salgını süresince kırmızı ete zam yapılmayacağını belirterek, "Provokatif amaçlı açıklamalar oluyor, kimse itibar etmesin, tedirgin de olmasın" dedi.

    Kasaplar söz verdi: Ete zam yok
    Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Coronavirüs salgını süresince kırmızı ete zam yapılmayacağını belirterek, "Provokatif amaçlı açıklamalar oluyor, kimse itibar etmesin, tedirgin de olmasın" dedi. Etin hijyenik koşullarda tüketilmesinin önemine dikkati çeken Yardımcı, "Herkese yetecek et var, fazla fazla almaya gerek yok. 'Alıp, dolaba koyayım' mantığı var. Herkes ihtiyacından fazlasını almaya çalışıyor, buna gerek yok. Müşterinin talebi neyse veriyoruz" ifadesini kullandı.

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