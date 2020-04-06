Kovid-19 piyasaları vurdu: 18 trilyon dolar uçtu

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporu, Coronavirüs salgınının piyasalara faturasını ortaya koydu. Buna göre; Covid-19, yılın ilk çeyreğinde küresel pay piyasalarında yüzde 20'lik değer kaybına yol açarken, işlem gören şirketlerin piyasa değeri 18 trilyon dolardan fazla gerileyerek 70 trilyon doların altına geldi. Son 2 haftada uygulamaya alınan genişlemeci para ve maliye politikalarıyla kayıpların kısmen telafi edilmesine rağmen, süren belirsizlikler bütün varlık fiyatlarında aşırı oynaklığın devam etmesine neden oluyor.
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