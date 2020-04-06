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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 Gazete
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    Kovid-19 piyasaları vurdu: 18 trilyon dolar uçtu

    Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporu, Coronavirüs salgınının piyasalara faturasını ortaya koydu. Salgın, küresel bazda pay piyasalarına 2020’nin ilk çeyreğinde 18 trilyon dolardan fazla değer kaybettirdi.

    18 trilyon dolar uçtu
    Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporu, Coronavirüs salgınının piyasalara faturasını ortaya koydu. Buna göre; Covid-19, yılın ilk çeyreğinde küresel pay piyasalarında yüzde 20'lik değer kaybına yol açarken, işlem gören şirketlerin piyasa değeri 18 trilyon dolardan fazla gerileyerek 70 trilyon doların altına geldi. Son 2 haftada uygulamaya alınan genişlemeci para ve maliye politikalarıyla kayıpların kısmen telafi edilmesine rağmen, süren belirsizlikler bütün varlık fiyatlarında aşırı oynaklığın devam etmesine neden oluyor.

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