Türk sebzesine talep yükseldi

ABD, İtalya ve İspanya'nın Türkiye'den yaş meyve-sebze talebi yükseldi. ABD'ye geçen ayki ihracatta yıllık bazda dış satımı en fazla artan sektörler; yüzde 240 ile tütün, yüzde 106 ile meyve sebze oldu. İtalya'ya ihracat artışında başı yüzde 509'luk artışla meyve-sebze çekerken, yüzde 106 ile fındık izledi. İspanya'ya ise sebze-meyve ihracatı yüzde 133 arttı.
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