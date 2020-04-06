Türk sebzesine talep yükseldi

Türkiye'den yaşmeyve-sebze talebi yükseldi.ABD'ye geçen ayki ihracattayıllık bazda dış satımı en fazlaartan sektörler; yüzde 240 iletütün, yüzde 106 ile meyve sebzeoldu. İtalya'ya ihracatartışında başı yüzde 509'lukartışla meyve-sebze çekerken,yüzde 106 ile fındık izledi.İspanya'ya ise sebze-meyveihracatı yüzde 133 arttı.