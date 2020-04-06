e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! Ücretsiz maske nasıl ve nereden alınır?

e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmaya başladı. Peki, ücretsiz maske nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başkan Erdoğan; "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ