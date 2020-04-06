e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Başvurular başladı! Ücretsiz maske nasıl ve nereden alınır?

e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmaya başladı. Peki, ücretsiz maske nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...
BAŞVURULAR BAŞLADI
Başkan Erdoğan; "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
e-Devlet Başvuru sayfasında "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları yer alıyor. Ücretsiz maske hizmetinden yararlanmak için bu bilgilerin eksiksiz doldurmalısınız.
Vatandaşlara son olarak sistem tarafından şu metin onaylatılıyor;"Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum."
20-65 YAŞ ARASINDAKİ HER VATANDAŞ BAŞVURABİLİR
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.
Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.
BAŞVURU ADRESİ DEĞİŞTİ
Maske siparişleri önce PTT resmi internet adresi e AVM 'den alınmaya başladı. Ancak sitenin kısa sürede çökmesi üzerine bir açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Alt yapısı ve trafik yoğunluğunu kaldırabilecek e Devlet kapısı üzerinden maske siparişleri verilebilecek. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet'ten kısa sürede alınacağına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"
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