Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Altın fiyatlarında yeni değişimler yaşanıyor. Piyasaların açılış gününde, gün sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmaları hız kazandı. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,25 artışla 359,20 liradan tamamladı.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|347,70
|347,90
|359,00
|359,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.291,00
|2.312,00
|2.366,00
|2.387,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|317,00
|321,00
|328,00
|332,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.239,00
|2.259,00
|2.312,00
|2.332,00
|Yarım Ziynet
|1.120,00
|1.130,00
|1.156,00
|1.166,00
|Çeyrek Ziynet
|560,00
|565,00
|578,00
|583,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,25 artışla 359,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 583,00 lira, Cumhuriyet altını 2.387,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 359,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 357 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 357 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 348 bin lira, en yüksek 357 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,76 artışla 357 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 585 bin 158,336 lira, işlem miktarı ise 461 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 88 bin 896,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları haftaya hızlı yükselişlerle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3,3 kazançla 319 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,4 artışla 9.950 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,1 yükselişle 5.585 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 primle 6.775 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,8 kazançla 4.309 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,8 artışla 17.007 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0820, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,4 yükselişle 1,2290 seviyelerinden işlem görüyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri devam etse de İtalya'da ölüm artışının ivme kaybetmesi dikkati çekti.
Analistler, salgında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya pozitif başladığını ifade etti.
Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydeden analistler, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.