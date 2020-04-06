Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Altın fiyatlarında yeni değişimler yaşanıyor. Piyasaların açılış gününde, gün sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmaları hız kazandı. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,25 artışla 359,20 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 347,70 347,90 359,00 359,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.291,00 2.312,00 2.366,00 2.387,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 317,00 321,00 328,00 332,00 Lira(Tam) Ziynet 2.239,00 2.259,00 2.312,00 2.332,00 Yarım Ziynet 1.120,00 1.130,00 1.156,00 1.166,00 Çeyrek Ziynet 560,00 565,00 578,00 583,00