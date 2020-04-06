Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 6 Nisan BIST 100 değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazancıyla 92.071,13 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|9,26
|8,42
|9,98
|Pegasus
|36,62
|33,30
|9,97
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,43
|16,76
|9,96
|Çelebi
|62,60
|56,95
|9,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,99
|4,54
|9,91
|Reysaş GMYO
|6,67
|6,07
|9,88
|Akçansa
|7,55
|6,91
|9,26
|İpek Doğal Enerji
|8,52
|7,84
|8,67
|Klimasan Klima
|14,42
|13,31
|8,34
|Mavi Giyim
|36,72
|33,98
|8,06
|Koza Madencilik
|9,86
|9,13
|8,00
|Doğuş Otomotiv
|7,18
|6,67
|7,65
|Netaş Telekomünikasyon
|10,94
|10,19
|7,36
|Alarko GMYO
|13,90
|12,96
|7,25
|Çimsa
|6,81
|6,38
|6,74
|Good-Year
|3,57
|3,35
|6,57
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,36
|5,88
|Adana Çimento (A)
|7,57
|7,16
|5,73
|TAV Havalimanları
|17,03
|16,12
|5,65
|Logo Yazılım
|61,90
|58,60
|5,63
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