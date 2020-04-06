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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 Gazete
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    Covid-19 özel sağlık sı poliçelerinde teminat kapsamına alındı

    Covid-19 tedavisi, birçok şirket tarafından özel sağlık sı ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde teminat kapsamına alındı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacın daha Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

    Virüs sigortası
    Türkiye Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, birçok sigorta şirketinin, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Covid- 19 tedavisini teminat kapsamına aldığını belirterek, "Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15'inin Covid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken, gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır" dedi.



    7 MİLYON TL BAĞIŞ
    Türkiye'de uygulanan devlet destekli alacak sigortasına değinen Benli, "Gerek kapsamın genişletilmesi gerekse reasürans desteği verilmesi sayesinde bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağını öngörüyorum" diye konuştu. Benli, TSB ve üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.

    96 IİAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler     Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Kurumda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısının 8 bin 564'e ulaştığını söyleyen Selçuk, vatandaşların ilaçları Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurguladı. Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 2 kanser, 2 epilepsi, 3 parkinson, 7 kalp, 6 diyabet ile 7 astım-KOAH ilacı bulunuyor.

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