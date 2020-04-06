Akyaka Park’tan 1.071.000 TL bağış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Akyaka Park AVM de 1 milyon 71 bin lira bağışla katıldı. Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş CEO'su Mahmut Çelik, "Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 71 bin lira bağışta bulunduk. Ayrıca tüm çalışanlarımıza da destek olmak içinde 1 maaş ikramiye verdik" dedi.
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