Akyaka Park’tan 1.071.000 TL bağış

'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'çağrısıyla başlattığı Milli DayanışmaKampanyası'na Akyaka Park AVM de1 milyon 71 bin lira bağışla katıldı."MilliDayanışma Kampanyası'na 1 milyon 71bin lira bağışta bulunduk. Ayrıca tümçalışanlarımıza da destek olmak içinde 1maaş ikramiye verdik" dedi.