FFP3 TİPİ MASKE NEDİR?



FFP3 koruma sınıfı solunum maskeleri hava kirliliğini soluma alanında maksimum koruma sunar. Toplam sızıntı maksimum %5 olabilir ve bu maskeler 0,6 μm'ye kadar tüm parçacıkların %99'u filtrelemelidir. Bu maske aynı zamanda zehirli, onkojen ve radyoaktif parçacıkları da filtreler. FFP3 koruma sınıfı maskeler endüstriye özel OEL değerlerini otuz kat ihlal eden çalışma ortamlarında kullanılır. Çoğunlukla kimya endüstrisinde kullanılırlar.

FF: Face Filter (Yüz maskesi)

P1: Mekanik çalışmalar sonucu ortaya çıkan toksik (zararlı) olmayan tozlar.

P2: Toksik tozlar, MAK değerleri 0,1 mg/m3 'den büyük olan tozlar.

P3: Toksik, kanserojen, radyoaktif tozlar ve MAK değerleri 0,1 mg/m3'den

küçük olan tozlar.

S : Katı ve su bazlı sıvı zerrecikler.

L : Katı ve yağ bazlı sıvı zerrecikler.

Bu Standart 2001 yılında EN 149:2001 Toz maskeleri yeni Avrupa Standardı olarak yenilendi ve maskelerde koruma kademeleri yükseltildi.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.

Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.

Korona virüse karşı korunmak için cerrahi maskelerin alınması tavsiye edilmektedir.