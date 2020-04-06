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    • Ekonomi
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    • 06.04.2020 09:44
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    Son dakika: + Grubu toplantısı ertelendi

    piyasalarından kaynaklara göre de, + Grubu toplantısı, özellikle ile arasındaki görüş ayrılıkları konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için ertelendi.

    OPEC+ Grubu toplantısı ertelendi
    kaynakları, daha önce Pazartesi için planlanan OPEC+ Grubu toplantısının, OPEC+ ve diğer üretici ülkelerin, yeni döneme ilişkin hazırlık yapmaları için biraz daha zaman tanımak üzere, toplantının ertelendiğini duyurdu.

    piyasalarından kaynaklara göre de, OPEC+ Grubu toplantısı, özellikle ile arasındaki görüş ayrılıkları konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığı için ertelendi.

    OPEC+ Grubu, petrol üretimini global arzın yüzde 10, 10 milyon varil/gün kısmayı öngören bir anlaşma üzerinde çalışıyor, ancak üye ülkeler varılacak bir anlaşmaya ABD'nin de katkı vermesini istiyorlar.

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