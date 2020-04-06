Ivermectin nedir? Ivermectin ilacı Türkiye'de satılıyor mu? Ivermectin neye iyi geliyor? Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin'in koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engellediği tespit edildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Ivermectin ilacı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ivermectin ilacı Türkiye'de satılıyor mu?
KEŞİF HEYECANLANDIRDI
Üniversitenin Biyokimya Keşif Enstitüsü Başkanı Dr Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, "Yaptığımız deneylerde bir doz ilaç (Ivermectin) 24 saat içerisinde Covid 19'a ait RNA virüslerini büyük ölçüde azaltıyor ve 48 saatte de tamamen yok ediyor." diye konuştu.
Şu anda tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı yüzde 100 etkili olan bir ilacın bulunmadığını belirten Wagstaff, "Bu ilaç zaten dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Bu sebeple hastalara şimdilik yardımcı olacaktır. Ancak kesin bir tedavi için Covid 19'a karşı aşının bulunması gerekiyor." diye de sözlerine ekledi.
Monash Üniversitesi'nde koronavirüse karşı etkili olabilecek bir ilacın bulunması içinse klinik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Üniversitenin çalışmalarını Peter Doherty Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü ifade edildi.
İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle 5 Nisan 2020 itibariyle 1.2 milyonu aşkın kişi enfekte olurken, 66 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre yüzde 21 öldürme oranına sahip salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarının kesin sonuç vermesi için en az 12 ila 18 süre gerekiyor.
IVERMECTIN NEDİR?
İvermektin, 1980'lerden beri baş bitlerini, uyuzları ve parazitlerin neden olduğu diğer enfeksiyonları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaç ayrıca gül hastalığını tedavi etmek için kullanılır.
İvermektin, birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Ancak göz temasından kaçınılmalıdır.
Ivermektin 1975 yılında keşfedilmiş ve 1981 yılında tıbbi kullanım alanı bulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Temel İlaç Model Listesi'ne yer almaktadır. Sağlık sisteminde ihtiyaç halinde en güvevli ve en etkili ilaçlar arasında bulunmaktadır.
Yaygın yan etkiler arasında gözlerde kızarıklık, ciltte kuruluk ve ciltte yanma bulunur. Hamilelik sırasında kullanımının güvenli olup olmadığı belirsizdir , ancak emzirme sırasında kullanım için muhtemelen kabul edilebilirdir. Avermektin ilaç ailesine aittir.
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