3 bankadan 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi fırsatı! Kredi başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nasıl olacak?

Bireysel ihtiyaç destek kredi başvurusu nasıl yapılır? Üç kamu bankasından 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz bireysel ihtiyaç destek kredisi müjdesi geçtiğimiz günlerde vatandaşlara duyuruldu. Bankalar tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar kredi verilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

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