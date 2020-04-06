Ücretli öğretmen maaşı verilecek mi? Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak? Eğitim öğretim kadrosunda önemli bir yer tutan ve okulların kapanmasıyla çalışma şansı bulamayan ücretli öğretmenlerin maaşlarının ne olacağı konusunda net açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde ücretli öğretmen maaşlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Peki, ücretli öğretmen maaşı verilecek mi? Ücretli öğretmen maaşı hesaplama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI VERİLECEK Mİ?
Bakan Selçuk ücretli öğretmen maaşlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Ücretli öğretmenlerimizin ödemeleri yapılmaya devam edecek ve bu bugünden itibaren değil coronavirüs problemi başladığı günden bu yana olacak. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlerin ödemeleri kesintisiz devam edecek.
Selçuk'un açıklamalarının devamı şöyle:
Çocuklarımıza uzaktan eğitimi sıradan bir işlem olarak bundan sonraki süreç için de planlıyoruz. İnternet altyapısı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar 4-5 kat arttırarak büyük bir çaba sarfetti. Canlı sınıflarımız da devreye giriyor.
Burada anne babalar olarak da bir acemiliğimiz söz konusuydu. Bir bilgilendirme rehberi hazırladık. Burada anne babalar çocuklara nasıl yardım edebilirler. Davranış problemleri ortaya çıkarsa bunlarla nasıl başa çıkabilirler. Bunlara ilişkin çalışmalarımız var. Psikososyal destek hattımız da bu tecrübeyi birlikte edinme, öğrenme sürecimize katkı sağlıyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?
Ücretli öğretmen maaşı hesaplama ders saatine göre yapılmaktadır. Ücretli öğretmen saat ücreti bir ders saati için ödenen tutar 16 TL'dir. Eğer belirli bir ders saati sonrası Asgari Geçim İndirimi hesaba katılacağı için maaşları artmaktadır. Bir ücretli öğretmen ortalama ayda 120 saat derse girebilmektedir. Ortalama aylık ücret tahmini olarak 1900 TL olarak karşımıza çıkıyor..
Ücretli öğretmen ek ders ücreti yoktur. Resmi tatiller için verilen ek ders ücreti verilmemektedir. Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar; Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından her ayın 1 ila 15'i arasında yatırılmaktadır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Öğretmen adayları atama bekleyene kadar ya da kendilerine ek gelir elde etmek için ücretli öğretmenliğe başvurabilmekteler. Ücretli öğretmen atamaları için bazı şartlar vardır. 2020 ücretli öğretmenlik temel başvuru şartlarına göz atalım:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
Dört yıllık lisans mezunları ve iki yıllık önlisans mezunları da başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca emekli öğretmenler de ücretli öğretmenlik için başvuruda bulunabilirler.
Ücretli öğretmenlik için aşağıdaki bölümlerden mezun olmanız gerekir:
Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
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