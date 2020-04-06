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    • Ekonomi
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    • 06.04.2020 15:56
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    Son dakika: Denizbank'tan 'na 10 milyon TL'lik destek!

    Son dakika haberleri... Başkan ’ın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı ’na bir destek de Denizbank’tan geldi. DenizBank, COVİD-19 salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan dayanışma kampanyalarına destek olmak amacıyla 10 milyon TL kaynak ayırdığını duyurdu.

    Denizbank'tan 10 milyon TL'lik destek!

    Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Salgınla mücadele doğrultusunda 'nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla başta toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı her türlü önlemi hızla almaktayız. Bu dönemde, 700'ü aşkın şubemizde, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın süreci en az hasarla geride bırakabilmesi adına ilk günden itibaren azami çabayı göstermekteyiz.

    Şubelerimizde, sağlık çalışanlarımız gibi kamu hizmeti verdiğinin bilinciyle kendi sağlıklarını bir yana bırakarak; emeklilerimizin maaş, çiftçilerimizin müstahsil ödemelerini aksatmadan gerçekleştiren, 'lerimizin ve bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ederiz.

    Attığımız adımlar ve aldığımız tüm önlemlere ilaveten, gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla; toplamda 10 Milyon TL tutarında kaynak ayırdığımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız"

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