Toplum Yararına Programlar Uygulamasında Ne Kadar Maaş Alınmaktadır?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması katılımcıya asgari ücret üzerinden ödeme yapmaktadır. Bunun yanında çalışan Asgari Geçim İndirimi, çocuk yardımı gibi bütün sosyal haklarından faydalanabilmektedir. Asgari ücret dışında katılımcı Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi yapılarak hem emeklilik primi doldurmakta hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Katılımcıların programa devam zorunluluğu bulunmaktadır fakat İŞKUR ve ya taşeron firmaya bilgi verilmesi ve onay alınması durumunda 14 güne kadar ücretsiz izin verilebilmektedir.

Bunun yanında İŞKUR ile ortak iş yürüten taşeron firmalar belli yükümlülükler taşımaktadırlar. Taşeron firmalar iş süresi içerisinde yüklenilen işin bütün maddi sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktadırlar. Yani işin zamanında ve muntazam olarak yapılması, yüklenilen işin zamanında yapılmaması ve ya iş süresince meydana gelebilecek kayıpların taşeron firma tarafından karşılanması firmaların sorumluluğu altındadır. Ayrıca yüklenici firmanın vergi ve maaş gibi sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde İŞKUR tarafından süreli ihtarda bulunulmaktadır. Sorumlulukların ısrarla yerine getirilmemesi durumunda ise yüklenici firma ile yapılan sözleşme feshedilerek, firmanın bir daha iş alması engellenir. İŞKUR tarafından firmaya yapılan fazla ödemeler yüklenici firma tarafından İŞKUR'a geri ödenmesi zorunludur.

Kimler TYP'den yararlanamaz?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.