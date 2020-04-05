Emekli vatandaşlarımız için müjdeler peşi sıra geliyor. SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz zamlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Her yıl ocak ve temmuz aylarında emeklilere zam yapılıyor. Emekli olan kişiler sık sık maaşlarına yapılan zammı kontrol ediyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor. Bu arada Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ile emekli maaş zammında son durum araştırılmaya başlandı. İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.
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2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.
OCAK AYI TÜFE
Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.
ŞUBAT AYINDA TÜFE
Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.
3 AYLIK TOPLAM TÜFE
İlk 3 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
YÜZDE 4 'Ü AŞARSA
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sornası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşarsa , aşan tutar memur maaşına zam olarak yansıyacak.
SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
BAĞ KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
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