Marmaris ilçesinde, koronavirüs, grip ve kronik üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplara akın etti. İlçedeki 13 kırsal mahalledeki toplam 15 kasap dükkanı, dana-kuzu ayağı ile kemik yetiştiremez oldu. Talebe rağmen fiyatlarını artırmayan kasaplar, dana ayağının tekini 15 lira ve kuzu ayağının tekini 5 liradan satıyor. Ayrıca küçük ve büyükbaş hayvan kemikleri de kemik suyunu çorba ve yemeklerde kullanmak isteyenlerden rağbet görüyor. Kasaplar, isteğe göre müşterilerine kemikleri kırarak veriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

15 yaşından bu yana kasaplık yapan Ali Sarı (38), "Kış döneminde ve özelikle son virüs olayları ve çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık sistemi artırılması için kemik, dana ve kuzu ayağına yoğun talep var. Hem kelle hem de ayak paça çorbası yapan lokantaların yanı sıra vatandaştan bu konuda talep çok fazla. Günlük 300 kadar dana ve kuzu ayağı satışımız oluyor. Aynı zamanda besicilik yaptığımız için bu talebe yetişebiliyoruz. Ama besici olmayan kasaplarda dana-kuzu ayağı yoğun talep nedeniyle bulmak zor. Devamlı müşterilerimize ve alışverişe gelenler dana kemiğini ise istediğinde ücretsiz veriyoruz" dedi.

Kasap Ahmet Kökten (40) ise, "Marmaris'in merkezi ve kırsal mahallerinde 15 kasap var. Besicilik yapmayan kasaplarda dana ve kuzu ayağı, artan talepten dolayı kalmadı. Besici olarak bizler bile gelen talebe yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.

Kasaptan dana kemiği alan Melike Duman, "Özellikle kış aylarında tüm yemeklerimi kemik suyu ile yapıyorum. Dana kemiğinde ilik var ve doktorlarımın dediğine göre bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok faydalı. 6 ile 8 saat kaynattıktan sonra başta çorba olmak üzere tüm yemeklerde kullanıyorum. Haftanın üç günü hem et ürünlerimi hem de kemiğimi alıyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Vural Kandemir de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşündürdüğü için 2 günde 1 ayak paça çorbası içtiğini belirtip, faydasını da gördüğünü söyledi. Emral Ural ise, "Ayak ve kelle paça çorbası bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle çok faydalı. Bu çorbayı içen kolay kolay gribe yakalanmaz" dedi.

İŞTE KELLE PAÇANIN BİLİNMEYEN FAYDALARI

-İçeriğindeki kolajen, vitamin, minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiren paça çorbası günün her saati tüketilebilen bir besin kaynağıdır.

-Kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten koruyan paça çorbası, sarımsak, limon ve sirke içeriği ile antibiyotik kullanımına gerek kalmıyor.

-Çocukların ve ergenlik dönemindeki gençlerin kemik gelişiminde önemli rol oynayan paça çorbası, kasların güçlenmesi ve kemik ağrılarının azalmasında önemli rol oynuyor.

-Anemi hastalarına bolca tüketilmesi önerilen paça çorbası, kanser hastalığının ilerlemesinin durdurulmasında da önemli rol oynuyor. Bu nedenle kanser hastalarında, kolajen yıkımına neden olan ilaçların etkilerinin azaltılmasında etkili oluyor.

-Antitoksidan etkisi oluşturarak vücudun korunması bilinciyle tüketiliyor. Dil, göz yağı ve beyin karışımı ile yapılan paça çorbası, eklemlerdeki sıvıların korunmasını destekliyor.