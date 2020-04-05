Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Nisan 2020 tarihinde Avukatlar Günü coşkuyla kutlanacak. Adaletin savunucusu ve temsilcisi ünvanıyla görevini icra eden avukatlarımıza bu özel günde kutlama ve tebrik mesajları gönderebilirsiniz. İşte, en yeni ve anlamlı Avukatlar günü kutlama/tebrik mesajlarını sizin için hazırladık. Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır. İşte resimli avukatlar günü cep telefonu Whatsapp kutlama mesajları...
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
5 Nisan 1958 senesinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen 2 günlük toplantı sonrasında Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başladı. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edilmiştir.
AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI
Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.
Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.
Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.
Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.
Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.
Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan caba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar saygılar kutlarım.
Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 Nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.
Hukuk sisteminin önemli yapı taşları içersinde olan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun ve başarılarınız daim olsun...
Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi acısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.
Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.
Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.
Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.
Hak bilen, doğruyu gözeten, adalet mücadelesinde canı gönülden çalışan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.
AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR? AVUKATLAR GÜNÜ NE ZAMAN ÇIKMIŞTIR?
Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır.
Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur. Sunulan bu fikrin ardından çeşitli gazetelerde konuya ilişkin öneriler verilmeye başlanmıştır.
Yaklaşık 24 yıl sonra 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen 2 günlük toplantının sonrasında "Barolar Birliği'nin" kuruluş çalışmalarına başlamışlardır.
Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu gün ile aynı güne denk geldiği ortaya çıkmıştır.
Bunlarla beraber gerçekleştirilen görüşmeler nitecesinde tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan "Avukatlar Günü" olarak adlandırılmıştır.
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