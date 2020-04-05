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    • 05.04.2020 14:47
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    • 05.04.2020 14:47
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    Son dakika: çalışma saatlerinde değişikliğe gitti!

    koronavirüsle mücadele kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

    BEDAŞ çalışma saatlerinde değişikliğe gitti!

    'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

    Acil eylem planını devreye alan BEDAŞ, nde çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

    Buna göre, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm Müşteri Operasyon Merkezleri 12.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek.

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