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    • 05.04.2020 15:01
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    • 05.04.2020 15:02
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    Pazarlar kapandı mı? Semt pazarlarında alınan yeni tedbirler! Pazarlar ne zaman kurulacak?

    Pazarlar kapandı mı? Tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü için alınan tedbirler her geçen gün artmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 501 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüsün önlenmesi adına sağlık açısından tedbirler alınmaya devam ediliyor. Okullar uzaktan eğitim sistemine geçerken, camiler, iş yerleri ve alışveriş merkezleri geçici olarak kapatıldı. Cumhurbaşkanı sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edileceğini bildirerek semt pazarları hakkında açıklamalar yaptı. Peki, Pazarlar kapatılacak mı? Semt pazarlarında alınan yeni tedbirler!

    Pazarlar kapandı mı? Semt pazarlarında alınan yeni tedbirler!

    Pazarlar kapatılacak mı? Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu. COVID-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi sağlık önlemlerini arttırdı. Birçok iş yeri geçici olarak kepenk indirdi. Çoğu kişi semt pazarlarının kapanıp kapanmayacağını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Pazarlar kapatılacak mı? Semt pazarlarında alınan yeni tedbirler! Detaylar haberimizde...

    PAZARLAR KAPATILACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni uygulamalarla ilgili, "Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, "Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığına hem onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değildir. Attığımız her adımda bunun tezahürlerine şahit olabiliyoruz." dedi.

    İSTANBUL SEMT PAZARLARI GÜNLERİ VE YERLERİ

    PAZARTESİ GÜNÜ KURULAN PAZARLAR

    ARNAVUTKÖY - Toki Hadımköy

    ARNAVUTKÖY - Kart Mahallesi

    AVCILAR - FİRUZKÖY - KAPALI PAZAR

    BAĞCILAR - Kemalpaşa mahallesi - Kemalpaşa mahallesi, 8/1 sokak

    BAĞCILAR - Evren mahallesi - Aktaş sokak, Sabia caddesi

    BAĞCILAR - Fevzi Çakmak mahallesi Fatih caddesi Olimpik spor salonu yanı

    BAHÇELİEVLER - Kocasinan mahallesi Cami sokak, Köyiçi caddesi

    BAŞAKŞEHİR - Güvercintepe Gül sokak

    BAYRAMPAŞA - BEREÇ

    BEYKOZ - PAŞABAHÇE

    BEYOĞLU - ARABACILAR

    BÜYÜKÇEKMECE - Tepecik İstiklal caddesi, Çiğdem caddesi, Akasya Sokak, Vatan caddesi

    ESENLER - K.KARABEKİR MAH.

    ESENYURT - Balıkyolu Yenikent Mahallesi, Balık Yolu caddesi

    EYÜP - Rami Talimhane caddesi

    EYÜP - Yeşilpınar Karadeniz sokak

    FATİH - KARAGÜMRÜK

    FATİH - UNKAPANI

    GAZİOSMANPAŞA - Yenimahalle 543-587 sokaklar

    GÜNGÖREN - Maraşal Çakmak mahallesi Taşçılar sokak

    GÜNGÖREN - Gençosman mahallesi Doğanay sokak

    KADIKÖY - GÖZTEPE

    KAĞITHANE - Çeliktepe Kubilay caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Çağdaş sokak, Bacadibi sokak

    KAĞITHANE - Gürsel


    KAĞITHANE - Hamidiye

    KARTAL - ESENTEPE

    KÜÇÜKÇEKMECE - BAYRAMTEPE

    KÜÇÜKÇEKMECE - BEZİRGAN BAHÇE

    KÜÇÜKÇEKMECE - İNÖNÜ MAH.

    KÜÇÜKÇEKMECE - KANARYA MAH.

    KÜÇÜKÇEKMECE - SÖĞÜTLÜ ÇEŞME

    MALTEPE - MALTEPE MERK.

    PENDİK - BLOKLAR

    PENDİK - ESENYALI

    PENDİK - PARSELLER

    SİLİVRİ - Silivri merkez - Alibey-Fatih mahallesi, Halim Uluşahin caddesi, Şerafettin Arda Caddesi, Hürriyet Caddesi, Kırlangıç sokak, Atmaca sokak, Varyemez sokak, A.Karakiraz sokak, Yunus sokak, Yüken sokak

    ŞİŞLİ - Feriköy mahallesi, Lala Şahin sokak

    SULTANBEYLİ - ÇAMLIK CAD.

    SULTANGAZİ - Çanakkale caddesi

    SULTANGAZİ - Cebeci

    TUZLA - İSTASYON

    ÜMRANİYE - ACI SU

    ÜSKÜDAR - BAĞLARBAŞI

    ÜSKÜDAR - ÇENGELKÖY

    ZEYTİNBURNU - Telsiz mahallesi 84 sokak, 84/1 sokak

    SALI GÜNÜ KURULAN PAZARLAR

    ARNAVUTKÖY - Kara Toprak

    ARNAVUTKÖY - Taşoluk

    AVCILAR - ÜNİVERSİTE - CEMİL MERİÇ SOKAK

    BAĞCILAR - Yenimahalle Çimen sokak, Filiz sokak, 3. ve 1/3 sokaklar

    BAĞCILAR - Bağcılar merkez 8.sokak

    BAĞCILAR - Yüzyıl Pazar sokak, 35.sokak

    BAHÇELİEVLER - Çobançeşme mahallesi Ahmet Haşim sokak, Can sokak

    BAHÇELİEVLER - Hürriyet mahallesi Hürriyet caddesi

    BAKIRKÖY - Dikilitaş Karabal caddesi

    BAKIRKÖY - Osmaniye Tez sokak üzerinde alan pazarı

    BAŞAKŞEHİR - Şahintepe Şirin sokak, Mert Sokak

    BAŞAKŞEHİR - Pazartürk Pazartürk caddesi

    BEŞİKTAŞ - 4.Levent Konaklar mahallesi, Faruk Nafız Çamlıbel caddesi, Gül sokak

    BEYKOZ - ANADOLU HİSARI

    BEYLİKDÜZÜ - Marmara Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi, İhlas Caddesi

    BEYOĞLU - CİHANGİR

    BEYOĞLU - KULAKSIZ

    BÜYÜKÇEKMECE - Büyükçekmece Kapalı Pazar Dizdariye mah. Pazar caddesi

    ESENLER - M.SİNAN MAH.

    ESENLER - HAVAALANI MAH.

    ESENYURT - Esenyurt merkez

    EYÜP - Kemerburgaz Gülnur sokak, Söğüt sokak

    EYÜP - Silahtar Silahtarağa caddesi, Karadeniz caddesi

    EYÜP - Topçular Şeyhraşit caddesi, Galip Özger caddesi

    FATİH - BALAT

    FATİH - Şehremini

    GAZİOSMANPAŞA - 500 Evler Hürriyet mahallesi,Paşaçayırı caddesi

    GAZİOSMANPAŞA - Karayolları Karayolları mahallesi, 617-618-621/1 sokaklar

    GÜNGÖREN - Gençosman mahallesi Sebboy sokak

    KADIKÖY - İÇERENKÖY

    KADIKÖY - KADIKÖY MERKEZ

    KAĞITHANE - Şirintepe Baharözü sokak, Açelya sokak

    KARTAL - CEVİZLİ

    KARTAL - KURFALI


    KÜÇÜKÇEKMECE - İKİTELLİ PARSELLER

    KÜÇÜKÇEKMECE - ŞAHİNTEPE

    KÜÇÜKÇEKMECE - YEŞİLOVA MAH

    MALTEPE - FERHATPAŞA

    PENDİK - ALT KAYNARCA

    PENDİK - CAMÇEŞME

    PENDİK - SÜLÜNTEPE

    SARIYER - Kozdere Yavuz Sultan Selim caddesi

    SARIYER - Reşitpaşa Emirgan Koru caddesi, Bostan sokak

    SİLİVRİ - Büyük Çavuşlu Büyükçavuşlu merkez mahallesi, İstanbul caddesi, Cumhuriyet caddesi

    ŞİŞLİ - Okmeydanı Halil Rıfat Paşa mahallesi, İnhanlı sok

    SULTANBEYLİ - AKGÜL CAD.

    SULTANGAZİ - Sultançiftliği

    TUZLA - AYDINLI

    ÜMRANİYE - İNKİLAP MAH.

    ÜMRANİYE - KEMERDERE

    ÜSKÜDAR - FERAH MAH

    ÜSKÜDAR - KÜPLÜCE

    ZEYTİNBURNU - Gökalp mahallesi44. sokak, 44/2 sokak, 49. sokak

    ÇARŞAMBA GÜNÜ KURULAN PAZARLAR

    ARNAVUTKÖY - İmrol

    ARNAVUTKÖY - Merkez

    AVCILAR - AVCILAR MERKEZ PINAR DEMİR BERİK SOKAK

    BAĞCILAR - Hürriyet mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi

    BAĞCILAR - Kazım Karabekir 8. sokak, 8/3 sokak

    BAĞCILAR - Fevzi Çakmak mahallesi 14.sokak, 10/8 sokak, 8/9 sokak

    BAHÇELİEVLER - Siyavuşpaşa mahallesi Leylak sokak, Ulubatlı caddesi, Sıraevler sok, Setüstü sok, Yıldız sokak, Sardunya sokak

    BAHÇELİEVLER - Kocasinan mahallesi Çiğdem sokak, katlı otopark içi

    BAKIRKÖY - Yeşilköy Çiroz Halkalı caddesi üzerinde alan pazarı

    BAŞAKŞEHİR - Güvercintepe Gül sokak

    BAYRAMPAŞA - KOCATEPE

    BAYRAMPAŞA - NİZAMİYE

    BEŞİKTAŞ - Ortaköy Varnalı sokak

    BEYKOZ - KANLICA

    BEYLİKDÜZÜ - Adnan Kahveci mahallesi (Kapalı Pazar)Anadolu ve Erenler Caddesi kesişimi

    BEYOĞLU - KALAYCIBAHÇE

    BÜYÜKÇEKMECE - Güzelce mahallesi, Yoğurthane caddesi

    BÜYÜKÇEKMECE - Muratçeşme Şahin sokak

    ESENLER - KEMER MAHALLESİ

    ESENLER - NENEHATUN MAH.

    ESENYURT - Bağlar Çeşme Yenikent mahallesi, Saadetdere mahallesi, Güzelyurt Mahallesi EYÜP Karadolap Öğüt sokak FATİH - SULTANAHMET

    FATİH

    FATİH - GAZİOSMANPAŞA Bağlarbaşı Bağlarbaşı mahallesi, Güllü - Tulunma Sokaklar, Sarıgöl mahallesi, Çetinkaya - Nazlı Sokaklar


    KADIKÖY - BOSTANCI

    KADIKÖY - YENİ SAHRA

    KAĞITHANE - Çağlayan

    KAĞITHANE - Nurtepe

    KARTAL - RAHMANLAR

    KARTAL - YENİ MAH SOĞANLIK

    KÜÇÜKÇEKMECE - BAYRAMTEPE

    KÜÇÜKÇEKMECE - CUMHURİYET MAH

    KÜÇÜKÇEKMECE - HALKALI POLİS LOJMANLARI

    KÜÇÜKÇEKMECE - SEFAKÖY MERKEZ

    MALTEPE - GÜLENSU

    MALTEPE - YÜZEVLER

    PENDİK - HARMANDERE

    PENDİK - TAŞLIBAYIR

    PENDİK - VELİBABA

    SARIYER - Sarıyer Merkez Eski kilyos caddesi

    SARIYER Bahçeköy İnönü caddesi, Bülbül sokak

    SİLİVRİ - Gümüşyaka merkez mahallesi, 2. cadde, 26. cadde

    SİLİVRİ - Değirmenköy İsmetpaşa mahallesi, Fevzi Paşa mahallesi, Namık Kemal caddesi

    SİLİVRİ - Ortaköy merkez mahallesi, Postane caddesi

    ŞİŞLİ - Ayazağa mahallesi, Hadım Koru Yolu sokak

    ŞİŞLİ - Yayla mahallesi, Cin Deresi sokak

    ŞİŞLİ - Fulya mahallesi, Şişli Lisesi arkası, 19 Mayıs muhtarlığı önü

    SULTANBEYLİ - FATİH BULVARI

    SULTANGAZİ - Uğurmumcu

    TUZLA - İÇMELER

    ÜMRANİYE - IHLAMUR KUYU

    ÜMRANİYE - KEMERDERE

    ÜSKÜDAR - ESATPAŞA

    ÜSKÜDAR - HAVUZBAŞI

    ÜSKÜDAR - KUZGUNCUK

    ÜSKÜDAR - SELİMİYE

    ZEYTİNBURNU - Veliefendi mahallesi 75/2 sokak

    PERŞEMBE GÜNÜ KURULAN PAZARLAR

    AVCILAR - TAHTAKALE OKUL YOLU ÖZGÜRLÜK SOKAK

    BAĞCILAR - Çınar mahallesi 13.sokak

    BAĞCILAR - Fatih mahallesi Fidan sokak

    BAHÇELİEVLER - Çavuşpaşa mahallesi Çavuşpaşa caddesi, Cengiz Topel caddesi

    BAHÇELİEVLER - Bahçelievler mahallesi Yaşar Erol Akansel sokak, İmar sokak

    BAKIRKÖY - Yenimahalle Pazar sokak

    BAŞAKŞEHİR - Başak mahallesi Başakpazar

    BAYRAMPAŞA - BAYRAMPAŞA MRK

    BEŞİKTAŞ - Dikilitaş Dilek sokak, Dikilitaş sokak

    BEYKOZ - PAŞABAHÇE

    BEYLİKDÜZÜ - Yakuplu mahallesi Kubilay sokak, Hakimiyet Caddesi

    BEYOĞLU - PİYALEPAŞA

    BEYOĞLU - SÜTLÜCE

    BÜYÜKÇEKMECE - Türkoba Akdut sokak

    ÇATALCA - Sebze Pazarı Ferhatpaşa mahallesi, Erler caddesi üzeri kapalı pazar yeri

    ÇATALCA - Giyim pazarı Kaleiçi mahallesi, Cevdet Barın caddesi üzeri

    ESENLER - TURGUT RESİ MAH

    ESENLER - FEVZİ ÇAKMAK MAH.

    ESENYURT - İncirtepe mahallesi

    EYÜP - Nişanca Mustafapaşa caddesi, Kanatlı sokak

    EYÜP - Esentepe Yalçınkaya sokak

    EYÜP - Göktürk Cumhuriyet caddesi

    EYÜP - Rami Talimhane caddesi

    FATİH - KADIRGA

    FATİH - Ağaçkakan sokak, Hacı Piri sokak

    GAZİOSMANPAŞA - Kazım Karabekir Kazım Karabekir mahallesi, 826-830 sokaklar

    GAZİOSMANPAŞA - Barbaros Hayrettin Paşa mahallesi, 1041-1045-1047 sokaklar

    GÜNGÖREN - Haznedar Şevketdağ caddesi

    KADIKÖY - ACIBADEM

    KADIKÖY - ERENKÖY

    KADIKÖY - KAYIŞDAĞI

    KAĞITHANE - Sanayi Sakarya sokak, Teknik sokak, Duman sokak

    KARTAL - YAKACIK

    KÜÇÜKÇEKMECE - CENNET MAH

    KÜÇÜKÇEKMECE - HALKALI ÇAMLIK

    KÜÇÜKÇEKMECE - İKİTELLİ PERSELLER

    KÜÇÜKÇEKMECE - KANARYA MAH

    KÜÇÜKÇEKMECE - SANCAKTÜL GÜLTEPE

    MALTEPE - KÜÇÜKYALI

    MALTEPE - TUGAYYOLU

    MALTEPE - ZÜMRÜT EVLER

    PENDİK - AHMETYESEVİ

    PENDİK - ÇINARDERE

    PENDİK - ŞIRLI

    SARIYER - Ömürtepe Aykut Barka caddesi, Bahar sokak

    SARIYER - Koru mahallesi Koru caddesi

    SİLİVRİ - Silivri merkez Yeni mahalle, Erkin Balaban caddesi

    ŞİŞLİ - Lalaşahin Feriköy mahallesi, Lala Şahin sokak

    SULTANBEYLİ - EYÜBBİ CAD

    SULTANGAZİ - Esentepe

    TUZLA - ŞİFA MAH

    TUZLA - YAYLA MAH

    ÜMRANİYE - ADEMYAVUZ

    ÜMRANİYE - M.KEMAL MAH

    ÜMRANİYE - SİTE

    ÜSKÜDAR - BARBAROS MAH

    ÜSKÜDAR - BULGURLU

    ÜSKÜDAR -GÜZELTEPE

    CUMA GÜNÜ KURULAN PAZARLAR

    ARNAVUTKÖY - Karlıbayır

    AVCILAR - MUSTAFA KEMAL PAŞA ORHANGAZ, CADDESİ AYDIN SOKAK

    BAĞCILAR - Demirkapı mahallesi 4.sokak, Buhara sokak

    BAĞCILAR - İnönü mahallesi Şehit Yılmaz Kaan caddesi, Molla Gürani Park yanı 30/5 sokak

    BAĞCILAR - Mahmutbey Soğuksu caddesi

    BAHÇELİEVLER - Zafer mahallesi Cumhuriyet caddesi, Kuzey sokak, Gümüş sokak, Güney sokak

    BAHÇELİEVLER - Kocasinan mahallesi Güneşli caddesi

    BAŞAKŞEHİR - Ziya Gökalp Mahallesi Cumhuriyet caddesi

    BAYRAMPAŞA - YILDIRIM MAH

    BEYKOZ - GÜMÜŞSUYU

    BEYKOZ - KAYACIK

    BEYLİKDÜZÜ - Gürpınar mahallesi Adnan Menderes Caddesi, Halide Edip Adıvar caddesi

    BEYOĞLU - KASIMPAŞA

    BÜYÜKÇEKMECE - Kumburgaz merkez mahallesi, Okul caddesi, Millet Caddesi

    BÜYÜKÇEKMECE - Pazaroba (Kapalı pazar) Batıköy mahallesi, Pirireis caddesi, 187. sokak, Mustafa Kemal Bulvarı

    ESENLER - FATİH MAHALLESİ

    ESENLER - KARABAYIR MAH

    ESENYURT - Fatih mahallesi

    EYÜP - İslambey caddesi

    EYÜP - Parseller Zuhal sokak, Betül Sokak

    FATİH - FINDIKZADE

    GAZİOSMANPAŞA - Karlıtepe Yıldıztabya mahallesi, Yaylabaşı sokak, Karlıtepe mahallesi, Tarla sokak

    GÜNGÖREN - Güngören merkez mahallesi Ali Ruhi Bozkır sokak, Leven sokak, kumru sokak, uludağ sokak, asalet sokak

    KADIKÖY - FİKİRTEPE

    KADIKÖY - KADIKÖY KUŞDİLİ

    KADIKÖY - KOZYATAĞI

    KAĞITHANE - Havuzlar caddesi

    KAĞITHANE - Gültepe Ekmekçi sokak, Ulu sokak, Nurdoğan sokak, Meydan sokak

    KAĞITHANE - Gazhane

    KARTAL - ERZİNCAN MAH.

    KARTAL - KARTAL MERKEZ

    KÜÇÜKÇEKMECE - İKİTELLİ KÖYİÇİ

    KÜÇÜKÇEKMECE - KÜÇÜKÇEKMECE

    KÜÇÜKÇEKMECE - MEHMET AKİF

    KÜÇÜKÇEKMECE - SEFAKÖY MERKEZ

    KÜÇÜKÇEKMECE - ŞAHİNTEPE SONEVLER

    PENDİK - GÜZELYALI

    PENDİK - KURTKÖY

    PENDİK - ÜST KAYNARCA

    SARIYER - Çayırbaşı Bahçeköy caddesi, Okul sokak

    SARIYER - Yeniköy Sait Halim Paşa caddesi

    SİLİVRİ - Silivri merkez Mimarsinan mahallesi, Alipaşa caddesi

    SİLİVRİ - Kavaklı mahallesi, Ceylan (Celil) sokak

    SULTANBEYLİ - HAT CAD.

    SULTANGAZİ - Cebeci mahallesi

    SULTANGAZİ - Cumhuriyet mahallesi

    ÜMRANİYE - ÇAKMAK

    ÜMRANİYE - ESENŞEHİR

    ÜMRANİYE - K.KARABEKİR

    ÜMRANİYE - YENİ ÇAMLICA

    ÜSKÜDAR - BAHÇELİEVLER

    ÜSKÜDAR - KİRAZLITEPE

    ÜSKÜDAR - KISIKLI

    ÜSKÜDAR - TALİMHANE

    ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR MERKEZ

    ÜSKÜDAR - YAVUZTÜRK MAH

    ZEYTİNBURNU - Seyitnizam mahallesi G-22 sokak, G-29 sokak

    CUMARTESİ GÜNÜ KURULAN PAZARLAR

    ARNAVUTKÖY - Buluca

    ARNAVUTKÖY - Suatlar

    AVCILAR - FİRÜZKÖY ÜLKER CADDESİ

    AVCILAR - AMBARLI KAPALI PAZAR

    AVCILAR - CİHANGİR TALATPAŞA CADDESİ

    BAĞCILAR - Barbaros mahallesi Pazaryolu 1. sokak

    BAĞCILAR - Yavuzselim mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı caddesi, 5. sokak, 8. sokak, 5/15 sokak

    BAĞCILAR - Evren mahallesi İstiklal caddesi

    BAĞCILAR - Göztepe mahallesi Vişne sokak, Saadet sokak

    BAĞCILAR - Yüzyıl mahallesi 42 evler, 77. sokak, 79. sokak

    BAHÇELİEVLER - Soğanlı mahallesi Kıbrıs caddesi, Rehber caddesi, Suşehri sokak, Eski Edirne Yolu sokak, Necatibey caddesi

    BAHÇELİEVLER - Yenibosna merkez mahallesi Nurettin Bey sokak, Yusuf Ağa sokak

    BAKIRKÖY - Çırpıcı Bakırköy Adliye sarayı arkasında alan pazarı

    BAŞAKŞEHİR - Şahintepe Yıldız sokak

    BAŞAKŞEHİR - Pazartürk caddesi

    BAYRAMPAŞA - KARTALTEPE

    BAYRAMPAŞA - KIRKİKİ EVLER

    BEŞİKTAŞ - Beşiktaş Nüzhetiye caddesi

    BEYKOZ - BEYKOZ ÇAYIRDA

    BEYOĞLU - ÖRNEKTEPE

    BEYOĞLU - SÜTLÜCE

    BÜYÜKÇEKMECE - Celaliye - KamilobaCumhuriyet caddesi

    BÜYÜKÇEKMECE - Mimarsinan merkez mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi

    BÜYÜKÇEKMECE - Büyükçekmece Cumhuriyet mahallesi, Kemerdere caddesi

    BÜYÜKÇEKMECE - Çakmaklı 164. sokak

    ESENLER - K.KARABEKİR MAH

    ESENLER - NAMIK KEMAL MAH.

    ESENYURT - Örnek mahallesi

    EYÜP - Güzeltepe Avcı Sokak

    EYÜP - Yeşilpınar Budan sokak, Ufuk sokak, Tan sokak

    EYÜP - Defterdar Muhtar Asım Nuryüz sokak

    FATİH - Kocamustafapaşa - Samatya

    GAZİOSMANPAŞA - Küçükköy Fevziçakmak mahallesi, 758/7-758/7-751 sokaklar, Şemsipaşa mahallesi, Şehit Ali Köse caddesi, 31-19.sokaklar

    GÜNGÖREN - Tozkoparan Albay Sedat Öcalan caddesi

    KADIKÖY - SAHRAİ CEDİD

    KAĞITHANE - Hürriyet Parlak sokak

    KAĞITHANE - Çağlayan Dere FevziÇakmak caddesi

    KAĞITHANE - Emniyetevler

    KÜÇÜKÇEKMECE - ARNAVUT MAH

    KÜÇÜKÇEKMECE - HALKALI MERKEZ

    KÜÇÜKÇEKMECE - İNÖNÜ MAH.

    KÜÇÜKÇEKMECE - ŞAHİNTEPE

    MALTEPE - AYDINEVLER

    MALTEPE - ESENKENT

    PENDİK - AYDOST

    PENDİK - GÜLLÜBAĞ ERKUŞ

    PENDİK - PENDİK MRK

    SARIYER - Rumeli Hisarı Nispetiye caddesi, Nafi Baba sokak

    SARIYER - İstinye Dere İçi Cumartesi Balabandere caddesi

    SARIYER - Rumeli Kavağı Rumeli Kavak Meydan, Sulak Bostan sokak

    SİLİVRİ - Çanta Mimarsinan mahallesi, Halk caddesi, Gül Hatmi sokak

    ŞİŞLİ - Kuştepe mahallesi, Yoncalı sokak, Handan Ziya Öniş İlköğretim Okulunun yanındaki otopark alanı

    SULTANBEYLİ - BATTAL GAZİ MAH

    SULTANGAZİ - Ellinciyıl

    SULTANGAZİ - Malkoçoğlu

    SULTANGAZİ - Gazi mahallesi

    TUZLA - EVLİYA ÇELEBİ

    ÜMRANİYE - EMEK EVLER

    ÜMRANİYE - ÜMRANİYE MERKEZ

    ÜSKÜDAR - KİRAZLITEPE

    ÜSKÜDAR - ÜNALAN

    ZEYTİNBURNU - Merkezefendi mahallesiG-52 sokak

    PAZAR GÜNÜ KURULAN PAZARLAR

    ARNAVUTKÖY - Merkez

    ARNAVUTKÖY - Kayabaşı

    ARNAVUTKÖY - Ömerli

    AVCILAR - DENİZKÖŞKLER AHMET KAYA CADDESİ FİKRET SOKAK

    BAĞCILAR - Hürriyet mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi

    BAHÇELİEVLER - Şirinevler mahallesi Kazım Karabekir caddesi, Kerim Çavuş sokak, İmar Yolu sokak

    BAHÇELİEVLER - Zafer mahallesi 2.okul sokak, Bahariye sokak, Azimkar sokak

    BAKIRKÖY - Florya - Şenlikköy Mektep sokak üzerinde alan pazarı

    BAŞAKŞEHİR - Başak mahallesi Göçmen Konutları girişi

    BAŞAKŞEHİR - Başak Mahallesi Başakpazar

    BAYRAMPAŞA - ALTINTEPSİ

    BEŞİKTAŞ - Ulus

    BEYKOZ - ÇUBUKLU

    BEYLİKDÜZÜ - Yakuplu mahallesi Hürriyet Bulvarı, Ayasofya Caddesi

    BEYLİKDÜZÜ - Kavaklı Mahallesi Kanarya caddesi, Hikmet sokak

    BEYLİKDÜZÜ - Beylik Pazarı (Kapalı pazar)Büyükşehir mahallesi, Enver Adakan caddesi ve Atatürk caddesi arası

    BEYOĞLU - DOLAPDERE

    BEYOĞLU - ÇIKSALIN

    BEYOĞLU - DOLAPDERE

    BEYOĞLU - HASDAL

    ESENLER - HAVAALANI MAH.

    ESENLER - ORUÇ REİS MAH

    ESENYURT - Saadetdere mahallesi

    EYÜP - Göktürk Cumhuriyet caddesi

    EYÜP - Alibeyköy Sevinç caddesi

    EYÜP - Akşemsettin Cengiz Topel caddesi, emek sokak

    GAZİOSMANPAŞA - Dörtyol Yenidoğan mahallesi, Göçmenler sokak, Karlıtepe mahallesi, Baharluyol sokak, Pazariçi mahallesi Güzelyol - Toprak sokaklar, Pazariçi mahallesi Serince sokak

    GAZİOSMANPAŞA - Karadeniz mahallesi (Kapalı Pazar) Karadeniz mahallesi, Mehmet Akif Caddesi Karadeniz Spor Kulubü arkası

    GÜNGÖREN - Güneştepe mahallesi Yeşiltepe caddesi

    GÜNGÖREN - Mehmet Nesih Özmen MahallesiKasım Sokak, Zafer Caddesi

    KADIKÖY - BAKKALKÖY

    KADIKÖY - KOŞUYOL

    KAĞITHANE - Kağıthane merkez Eyüp Sultan caddesi

    KAĞITHANE - Seyrantepe

    KAĞITHANE - Yahya Kemal Cesaret sokak


    KAĞITHANE - Aslangazi Yaşarlı caddesi

    KARTAL - SOĞANLIK

    KARTAL - TOPSELVİ

    KÜÇÜKÇEKMECE - İkitelli

    KÜÇÜKÇEKMECE - Tepeüstü

    MALTEPE - BAŞIBÜYÜK

    MALTEPE - GÜLSUYU

    PENDİK - KAVAK PINAR

    PENDİK - YAYALAR

    SARIYER - FSM (Armutlu) Atatürk caddesi, Gül sokak

    SARIYER - Bağlar Mevkii Altınordu caddesi

    SİLİVRİ - Selimpaşa merkez mahallesi, Atatürk caddesi, Lojmanlar sokak

    ŞİŞLİ - Mecidiyeköy mahallesi, Damla sokak, Oğuz, sokak, Gülbahar mahallesi, Avni Dilligil sokak

    ŞİŞLİ - Yeşiltepe Ayazağa mahallesi, 108. sokak

    SULTANBEYLİ - AMASYA CAD

    SULTANGAZİ - İsmetpaşa mahallesi

    SULTANGAZİ - Gazi mahallesi

    TUZLA - TUZLA MERKEZ

    ÜMRANİYE - ATAKENT

    ÜMRANİYE - DUDULLU

    ÜMRANİYE - KÜÇÜKSU

    ÜSKÜDAR - GÜZELTEPE

    ÜSKÜDAR - ÖRNEK MAH

    ZEYTİNBURNU - Merkezefendi Üretici Pazarı Merkezefendi Organik ve Ekolojik Halk Pazarı

    ZEYTİNBURNU - Sümer mahallesi 67 sokak, 67/3 sokak, 27 sokak

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