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    • Ekonomi
    • 05.04.2020 15:03
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    • 05.04.2020 15:03
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    Sabah gazetesi yazarı : Meslek liselerinin büyük başarısı

    'de ortaya çıkan ve 6 kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 1 milyon 200 bini aşkın kişide görüldü. Maske, eldiven ve dezenfektanlar 70 bine dayanan ölüm sayısı ile dünyanın kabusu olan koronavirüsten korunmak için büyük önem taşıyor. Dünyanın en büyük ülkelerinde dahi bu ürünler karaborsaya düşerken 'de meslek liseleri öğrencileri Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için aralıksız çalışıyorlar. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , "Artık şunu görmeliyiz. Ürettiğin kadar güçlüsün. Daha pahalı olsun ama sen üret. Bu hem kriz günlerinde sağa sola muhtaç olmamak, hem de yurtdışı döviz açığımızı kapatmak için şart" ifadelerini kullandı.

    Meslek liselerinin büyük başarısı

    İşte Erhan Afyoncu'nun konuyla ilgili o yazısından bir bölüm:
    Salgın açıkça şunu gösterdi. Ne kadar paranız olursa olsun üretmediniz mi bir hiçsiniz. Paranızla ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi kriz zamanlarında bulamayacaksınız. Bir ülke imkân ve kabiliyetlerinin çokluğuyla ayakta durur. Bunun i sanayi ve tarımda üretimle ilgili yeni ve kâğıt üzerinde kalmayacak bir yol haritası belirleyip, icraata geçirmeliyiz.

    Meslek eğitimi 1990'lara kadar çok itibarlıydı. Endüstri meslek liseleri itibarlı olduğu için daha rahat iyi öğrenciler bulabiliyorlardı. Zamanla 28 Şubat dönemi gibi siyasi sebepler ve eğitim politikamızdaki plansızlık, ailelerin çocuklarına masa başı iş hayalleri ve öğrencilerin yanlış yönlendirilmelerinden dolayı meslek liselerinin itibarları azaldı. Teknik Eğitim fakültelerinin kapatılması da meslek eğitimi açısından olumsuz bir gelişme oldu.

    bakan yardımcısı olarak kısa sürede meslek eğitiminde çok önemli işlere imza atan Mahmut Özer, bu meseleyi ülkemizin gündemine soktu. Haklı olduğunu salgın günlerinde gördük. Bugün iyi durumda olmayan meslek liselerimiz bu halleriyle bile birçok önemli işe imza attılar. Maske makinası, milyonlarca maske, önlük, tulum, kolonya ve dezenfektan ürettiler. Birçok hastanemiz bu ortamda altın kıymetinde olan maskelerini meslek liselerinden temin etti.

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