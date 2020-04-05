Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 9 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Perşembe günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Perşembe indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor.