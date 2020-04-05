Öğretmene atama müjdesi! Öğretmen atamaları hangi branş ve tarihlerde yapılacak?

20 bin sözleşmeliöğretmen atama takviminive kontenjanları duyurdu.Buna göre; sözleşmeliöğretmen kadroları için'da önbaşvuru alınacak, sözlüsınav'dayapılacak,'de atama tercihleriolacak, atama sonuçları da'de açıklanacak.Atamalarda başı 2 bin831 kontenjan ile sınıföğretmenliği çekiyor. Bunu,bin 801 kontenjan ile dinkültürü ve ahlak bilgisi, bin739 kontenjan ile İngilizceöğretmenliği takip etti.