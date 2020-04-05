Öğretmene atama müjdesi! Öğretmen atamaları hangi branş ve tarihlerde yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve kontenjanları duyurdu. Buna göre; sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınav 6-25 Temmuz'da yapılacak, 31 Ağustos-4 Eylül'de atama tercihleri olacak, atama sonuçları da 8 Eylül'de açıklanacak. Atamalarda başı 2 bin 831 kontenjan ile sınıf öğretmenliği çekiyor. Bunu, bin 801 kontenjan ile din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 739 kontenjan ile İngilizce öğretmenliği takip etti.
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